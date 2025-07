Moviment empresarial entre Jordi Basté i Andrés Iniesta

En els últims mesos, el sector audiovisual a Espanya ha vist moviments rellevants d'actors amb gran impacte mediàtic i empresarial. La convergència entre figures conegudes i productores especialitzades s'ha convertit en una via de consolidació del contingut local amb projecció internacional.

Aquesta tendència s'emmarca en un entorn econòmic marcat per la recerca de diversificació d'ingressos per part d'esportistes i comunicadors. Tot plegat davant d'un panorama publicitari cada cop més competitiu i digitalitzat. Fa tot just una setmana, el llançament d'un nou format produït per personalitats reconegudes va acaparar l'atenció del mercat, confirmant que les aliances estratègiques són un motor clau del creixement.

Una fusió empresarial amb visió multimèdia i esportiva

Segons el Registre Mercantil, NSN Media Productions neix de la unió al 50 % de Monmedia (Jordi Basté) i la societat International Commercialization of Sports Rights (Andrés Iniesta), amb Pol Rodríguez com a representant operatiu.

| Instagram, @jordibaste

Tot i que ambdues productores ja col·laboraven en projectes com Xef Marín i Gemites —emeses per 3Cat—, aquesta formalització representa un salt cap a una aliança corporativa més sòlida i estructurada.

Estrategies de diversificació: de figures de l'esport a celebritats de l'art

Inicialment enfocats en continguts sobre esportistes com el mateix Iniesta, Bojan Krkic o Pau Gasol, NSN ha evolucionat cap a produccions d'abast cultural. El projecte documental sobre la baronessa Carmen Thyssen n'és paradigmàtic.

Després de trencar amb una productora especialitzada per l'enfocament en la seva vida sentimental, Thyssen va confiar en NSN per narrar la seva faceta com a col·leccionista i mecenes de l'art. Comptava amb la implicació de Stoneweg, promotora del Museu Carmen Thyssen Barcelona.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, redes

Aquest gir demostra ambició per ocupar nínxols narratius més sofisticats i de perfil cultural. També reflecteix com la indústria audiovisual espanyola està transitant de l'entreteniment esportiu al contingut d'autor, d'alt valor cultural i ressonància internacional.

Inversió creuada i sinergies financeres

El vincle entre NSN i Stoneweg transcendeix la producció audiovisual. Al novembre de l'any passat, ambdues entitats es van convertir en accionistes majoritaris del FC Helsingør, club danès de tercera divisió X. Ni Iniesta ni Basté han dissimulat la seva intenció d'articular un ecosistema d'inversions vinculades a l'esport, l'entreteniment i la cultura. Aquest projecte demostra que l'aliança no és només creativa, sinó també estratègica i financera.

Impacte per al sector i projecció futura

L'estrena recent del programa Mis raíces a Cuatro, presentat per Isabel Jiménez, ha assolit una quota de pantalla del 8,8 % i gairebé 745.000 espectadors de mitjana. D'aquesta manera s'ha consolidat com a segona oferta en la seva franja. Aquest sòlid debut confirma que NSN no només confia en històries vinculades a la identitat de figures públiques, sinó que pot convertir-les en èxits comercials.

La figura d'Iniesta, que va anunciar a l'octubre la seva retirada professional després de 22 anys en actiu, reforça el valor simbòlic de la marca NSN. Tot i que resideix actualment a Dubai, on es forma com a entrenador, ha anunciat la seva intenció de tornar a Barcelona sense precisar data. La seva presència en esdeveniments com els Premis Princesa de Girona aquest dimecres, amb entrevista inclosa, confirma que el seu perfil públic continuarà sent rellevant per guiar la imatge de l'empresa.

| FCB, Canva

Més que una productora, una plataforma cultural i de negocis

La unió entre Basté i Iniesta supera la mera col·laboració creativa. NSN Media Productions es configura com una plataforma híbrida: cultural, empresarial i mediàtica. Apusta per narratives que van de l'esport a l'art, utilitza sinergies del món financer i consolida la seva presència tant a la pantalla com en el camp de la inversió.

Amb sòlida base financera, creixement estratègic i productes culturals d'alt perfil, NSN aspira a esdevenir un actor influent en el panorama audiovisual i d'inversions. I tot i que encara no ha revelat tots els seus plans, la seva trajectòria apunta cap a una expansió sostinguda tant a Espanya com en mercats internacionals.