Morre Jane Etta, mare de Brad Pitt, als 84 anys: 'No sé com avançarem sense ella'

per Cristo Fernández

Jane Etta Pitt, mare de l'actor reconegut Brad Pitt, ha mort als 84 anys, segons ha informat el mitjà nord-americà TMZ. La notícia, que s'ha donat a conèixer els darrers dies, ha commocionat tant els cercles propers a la família com els admiradors de l'actor. Qui coneixia l'important paper que la seva mare havia exercit en la seva vida personal.

D'acord amb TMZ, Jane Etta ha mort fa només uns dies, tot i que la seva defunció no s'havia fet pública fins que una de les seves netes, Sydney Pitt, ho ha fet oficial. La filla del germà petit de Brad, Doug Pitt, ha compartit un emotiu comiat al seu compte d'Instagram.

| Europapress

“La meva estimada àvia, Jane Etta, no estàvem preparats perquè te n'anessis. Però saber que per fi ets lliure per cantar, ballar i pintar de nou ens ho fa una mica més fàcil”, ha escrit Sydney. A més, ha acompanyat les seves paraules amb una sèrie de tendres fotografies amb la seva àvia.

Jane Etta, mare de Brad Pitt, perd la vida als 84 anys

En el missatge, la jove també ha recordat l'immens cor de la seva àvia: "Si la coneixies, sabies que tenia el cor més gran. Ella es preocupava profundament per tothom i tot, sense fer preguntes".

"No sé com avançarem sense ella. Però sé que encara és aquí en cada pinzellada i cada gest. Era l'amor en la seva forma més pura", ha dit la jove.

Jane Etta i el seu marit, William Pitt, que va ser propietari d'una empresa de camions, han criat els seus tres fills, Doug, Brad i Julie, a Springfield, Missouri.

| Redes sociales

Allà va ser on van formar una família molt unida. La mare del protagonista de F1, la recent pel·lícula en què participa Brad, ha estat sempre descrita com el pilar emocional dels Pitt. Una persona profundament compromesa amb el benestar dels seus fills i néts.

Brad Pitt encara no ha parlat sobre la pèrdua de la seva mare

Fonts properes a la família han assenyalat que Brad Pitt mantenia una relació molt estreta amb la seva mare. "Era el nexe de la família, i fa només cinc anys va reunir tothom per celebrar una gran festa familiar", ha recordat una font citada per TMZ. Destacant l'esperit alegre i conciliador que sempre ha caracteritzat Jane.

Tot i que no s'han revelat més detalls sobre les causes de la defunció, el llegat de Jane Etta ha quedat marcat en els records dels seus fills i néts. Qui l'ha descrit com un símbol d'amor incondicional, sensibilitat artística i generositat desbordant.