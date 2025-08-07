Ana Pelayo felicita a Gavi (21) por su cumpleaños: Todos dicen lo mismo

El centrocampista del FC Barcelona, Gavi, ha celebrado su 21º cumpleaños por todo lo alto. A pesar de haber atravesado una temporada complicada por culpa de una lesión que lo mantuvo alejado del campo durante casi un año, el sevillano ha vuelto con fuerza en la gira de pretemporada en Japón, siendo uno de los jugadores más destacados.

Este 5 de agosto, el joven jugador recibió miles de mensajes de felicitación. Desde el club, sus compañeros de vestuario y miles de fans en redes sociales, todos quisieron desearle lo mejor en este día especial. Pero entre todas esas felicitaciones, hubo una que se llevó toda la atención.

La felicitación más esperada: Ana Pelayo y su mensaje romántico

La gran protagonista del día fue Ana Pelayo, la novia de Gavi.La sevillana, graduada en Criminología, ha estado presente durante toda la gira del Barça en Japón y Corea, apoyando a su pareja desde la grada junto a la familia del futbolista.

Ana mantiene una relación cercana con los seres queridos de Gavi, como su hermana Aurora y el novio de esta, con quienes comparte numerosos momentos. Aunque suele ser discreta con su vida personal, no dudó en hacer pública su felicitación de cumpleaños, colgando tres imágenes que dejaron sin palabras a todos los seguidores del futbolista.

Fotos inéditas y palabras desde el corazón

En la primera imagen, se les ve caminando de espaldas cogidos de la mano, en una escena íntima y tierna. La dedicatoria que la acompaña dice: "Feliz cumple, mi amor". Un gesto sencillo pero profundamente romántico que no pasó desapercibido entre los fans del jugador.

La segunda foto muestra a Gavi sonriendo directamente a cámara, mientras Ana le escribe: "Love you, baby", que en castellano se traduce como "Te quiero, bebé". La frase, directa y cariñosa, confirma la buena sintonía que existe entre ambos.

La última imagen es una recopilación de momentos juntos: selfies durante viajes recientes a Tanzania, fotos en Corea y Japón durante los ratos libres de la gira del Barça, y otras escenas personales que hasta ahora no se habían visto. Un pequeño álbum romántico que ha conmovido a todos.

La respuesta de Gavi y los mensajes de sus compañeros

Gavi no tardó en compartir las publicaciones de Ana en sus propias historias de Instagram, agradecido y visiblemente emocionado. Además, reaccionó a las decenas de mensajes que le dejaron sus compañeros de equipo, como Lamine Yamal, Pedri, Raphinha y Lewandowski.

Cada uno de ellos buceó en su galería de fotos para encontrar imágenes entrañables junto al cumpleañero, desde momentos en los entrenamientos hasta celebraciones de goles. El más joven del grupo, Lamine, publicó una foto divertida con Gavi, mientras que Pedri optó por una secuencia más emotiva que demostró su gran amistad.

La familia también dijo presente: el papel de Aurora

Otra figura clave en la vida de Gavi que no se olvidó de felicitarle fue su hermana Aurora. Siempre presente en los partidos del Barça, Aurora publicó varias fotos junto a su hermano, rememorando momentos de infancia y otros más recientes que dejan claro el fuerte vínculo que los une.

La joven ha sido un pilar fundamental en la recuperación del jugador durante su larga lesión, acompañándole en momentos complicados y apoyándole en cada paso de su regreso al césped.

Un regreso triunfal y un cumpleaños redondo

La gira asiática ha supuesto no solo la recuperación futbolística de Gavi, sino también una celebración emocional en todos los sentidos. Tras brillar en varios partidos y mostrar que está listo para volver a ser un titular indiscutible, el centrocampista termina la pretemporada con optimismo, amor y mucha energía.

Gavi regresa a Barcelona con la sonrisa de quien sabe que lo mejor está por venir. Un cumpleaños que no olvidará y una historia de amor con Ana Pelayo que ya ha conquistado los corazones culés. ¡Felicidades, Gavi!