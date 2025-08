Gavi torna a lluir-se i posa en dificultats Hansi Flick: 'No estan preparats...'

L'estiu sempre porta oportunitats perquè nous talents facin un pas endavant o perquè els joves que ja han brillat en altres campanyes es reivindiquin amb més força que mai. En el cas del FC Barcelona, la pretemporada a l'Àsia s'està convertint en el millor aparador possible per als jugadors cridats a liderar el futur immediat del club.

Tot just s'han disputat tres partits de preparació i el debat ja és servit a la pissarra blaugrana. El centre del camp, que partia amb uns teòrics titulars clars, s'ha vist alterat per l'explosió d'un futbolista que sembla entestat a trencar tots els pronòstics. Gavi.

Gavi lidera el Barça amb gols i caràcter: màxim golejador i sensació de la pretemporada

La gira asiàtica del Barça ha servit per aclarir molts interrogants, però també per generar nous dubtes al cos tècnic. En el tercer partit, disputat a Corea del Sud davant el Daegu FC —cuer de la K-League—, els de Flick han anat al descans amb un avantatge contundent de 0-3. Més enllà del resultat, el que està cridant l'atenció és el paper estel·lar de Gavi, titular en el doble pivot al costat de De Jong i convertit en el referent golejador de l'equip en aquests amistosos.

| FCB

Amb dos gols en aquesta primera part, el sevillà ja en suma tres a la gira asiàtica i s'ha consolidat com a màxim golejador de l'equip en aquests enfrontaments. Però el seu impacte va molt més enllà de les xifres. Pràcticament tots els periodistes que segueixen l'actualitat blaugrana han coincidit a assenyalar l'estat de forma del migcampista, que està deixant sensacions immillorables.

La influència de Gavi no només es reflecteix en els gols. Ha sabut associar-se amb joves com Lamine Yamal, que ha repartit una assistència, i amb el prometedor jugador del planter Dro, tots dos també molt actius a la primera meitat. La joventut i desimboltura d'aquests futbolistes estan dotant el Barça d'una frescor difícil de trobar en altres equips europeus en aquests moments.

Flick davant un dilema inesperat: ajustar l'onze i aprofitar el moment de Gavi

El pla inicial del tècnic alemany implicava consolidar Pedri i De Jong en el doble pivot i donar protagonisme a Dani Olmo a la mitjapunta, confiant en una medul·lar de qualitat i pausa. Tanmateix, el rendiment de Gavi en el doble pivot —i fins i tot en posicions més avançades— està desmuntant qualsevol previsió. La versatilitat de l'andalús li permet alternar rols defensius amb arribades a l'àrea, afegint una verticalitat que encaixa perfectament amb el model proactiu que persegueix Flick.

La gestió de minuts en aquests partits de pretemporada també és clau. Flick ha tornat a canviar l'onze sencer després del descans, repetint la fórmula dels dos duels anteriors al Japó i Corea, on el Barça va vèncer 1-3 el Vissel Kobe i 3-7 el Seoul FC. Tanmateix, les actuacions de Gavi comencen a generar pressió interna: la competència a la medul·lar s'intensifica i el tècnic alemany haurà de decidir si manté el seu pla original o dona pas al nou líder que ha sorgit des de la base.

Les xarxes i la premsa es rendeixen davant l'explosió de Gavi al Barça

L'impacte de Gavi no està passant desapercebut ni per als analistes ni per a l'afició. Comentaris com “Gavi té molt de gol” o “Mai es pot dubtar de Gavi” s'han viralitzat entre periodistes de referència. Alguns fins i tot apunten que el que està aconseguint el sevillà en aquesta pretemporada és “espectacular” i que pocs estan preparats per competir al seu nivell. Adrián Sánchez, per exemple, deia: Déu sant això de Gavi aquesta pretemporada. No estan preparats.

En un context en què els fitxatges i els rumors solen ser els grans protagonistes de l'estiu, el Barça troba or a casa. La gran pregunta que es fan ara els culers és si Flick apostarà pel talent i el caràcter de Gavi des de l'inici de la lliga o si, per contra, continuarà confiant en el guió previst. El que sembla segur és que, si el migcampista manté aquest nivell, serà difícil deixar-lo fora de l'onze en els pròxims desafiaments.