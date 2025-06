Amonestació a Leonor de Borbó: El motiu

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián de Elcano, que forma part de la seva formació militar a l'Armada Espanyola, ha estat marcada per desafiaments inesperats que han captat l'atenció pública.

Malgrat la seva dedicació i compromís, informes recents assenyalen que l'hereva al tron ha afrontat dificultats a les exigents proves físiques del programa, cosa que ha generat preocupació tant a la institució militar com a la Casa Reial.

Què ha passat?

Durant la seva estada al Juan Sebastián de Elcano, Leonor ha estat objecte de diverses amonestacions verbals per part dels seus superiors a causa d'un rendiment físic considerat per sota del què s'esperava.

Aquestes advertències, tot i que no constitueixen sancions formals, reflecteixen la importància que s'atorga a l'esforç i la disciplina en la formació militar. Segons fonts internes, la princesa ha mostrat una actitud menys entusiasta envers les activitats físiques, preferint centrar-se en les tasques acadèmiques i protocol·làries, on destaca notablement.

A més, s'ha informat que de vegades Leonor ha optat per descansar a la seva cabina durant les sessions d'entrenament matinals, cosa que alguns han interpretat com una manca d'implicació. Tanmateix, és important destacar que aquests comportaments no han afectat la seva relació amb els seus companys, amb qui manté una convivència harmoniosa i respectuosa.

Silenci de la Casa Reial

La Casa Reial no ha emès cap comunicat oficial respecte a aquestes informacions. No obstant això, es presumeix que tant el rei Felip VI com la reina Letícia estan al corrent de la situació i podrien estar preocupats per la repercussió mediàtica que aquests informes puguin tenir en la imatge pública de la seva filla. La formació militar de Leonor és un component clau en la seva preparació com a futura cap de les Forces Armades, i qualsevol senyal de desajust en aquest procés és motiu d'atenció.

Des de l'Armada, les fonts consultades han emfasitzat que les amonestacions verbals són una eina habitual per corregir conductes sense necessitat de recórrer a mesures disciplinàries més severes. Han subratllat que la princesa no ha mostrat actituds de rebel·lia ni insubordinació, i que el seu rendiment en altres àrees de la formació és satisfactori.