La petició desesperada de Joan Carles I a Felip VI

El rei emèrit Joan Carles I torna a ser protagonista, aquesta vegada no per les seves polèmiques passades, sinó per una súplica íntima i carregada de desesperació: vol tornar a Espanya per morir al lloc que va ser casa seva i el símbol del seu regnat. Aquesta petició, carregada d'emoció i gravetat, es produeix en un context marcat per l'aïllament, el deteriorament físic i una ruptura familiar que ja sembla irreparable.

Un rei sol, malalt i allunyat de tot

Des de fa cinc anys, Joan Carles I resideix a Abu Dhabi. Va marxar d'Espanya enmig d'una tempesta mediàtica i judicial, amb la promesa que la seva retirada facilitaria l'estabilitat de la monarquia. Però l'exili voluntari s'ha convertit, en paraules seves, en un desterrament.

Al Golf Pèrsic, tot i estar envoltat de luxes i comoditats, viu sense la seva família, sense actes públics i amb molt poques visites. El temps, el silenci i la distància han fet estralls. Als seus 87 anys, els problemes de salut s'han acumulat. Les intervencions quirúrgiques —més d'una desena— al maluc i als genolls, l'ús constant d'una cadira de rodes, el dolor crònic per una artrosi avançada… tot apunta a una vida marcada per la fragilitat.

| Casa Real, XCatalunya

La ruptura amb Felip VI

Però potser més dolorosa que la malaltia és la distància amb el seu fill. Joan Carles i Felip VI no es parlen. La relació està trencada, com també ho està la confiança institucional. Des de la Zarzuela es guarda silenci, però el missatge és clar: el retorn de l'emèrit no és desitjat.

En part per les polèmiques que encara arrossega, i en part per la nova imatge de monarquia que Felip intenta construir, sense herències incòmodes. Aquest silenci, per a Joan Carles I, és una forma d'humiliació. Ell continua convençut que mereix un reconeixement pels seus anys al capdavant de la Corona, per haver pilotat la Transició i pel seu paper en la consolidació democràtica.

| Casa Real, XCatalunya, Canva de DenisKuvaev

Considera injust el seu tracte actual i està disposat a defensar el seu honor fins i tot als tribunals, com demostra la seva demanda contra Miguel Ángel Revilla i el seu etern conflicte amb Corinna Larsen. El rei emèrit no es rendeix. En privat, ha expressat el seu desig de publicar unes memòries aquest estiu —possiblement amb l'editorial Planeta— que podrien remoure els fonaments de la història recent d'Espanya.

Però més enllà d'això, ha llançat un advertiment a la Zarzuela: si no rep el permís oficial per tornar, ho farà igualment. Està decidit a morir al seu país, amb o sense l'aprovació del seu fill.

La darrera voluntat de l'emèrit

El més impactant, però, arriba amb la seva petició final: Joan Carles I vol ser enterrat a l'Escorial, al costat dels seus pares, i tenir un funeral d'Estat com el que va rebre la reina Isabel II. Però cap d'aquestes dues coses està garantida. Legalment, ja no forma part activa de la institució i la Cripta Reial no té lloc per a ell.

Malgrat això, l'antic monarca insisteix: no demana homenatges, només dignitat. Vol tancar la seva vida com la va començar: a Espanya, i com a Rei.