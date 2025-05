'Com si fos ahir' del 2 de juny: El descobriment de l'Isern que ho podria canviar tot

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 2 de juny arrenca amb les seqüeles de les grans revelacions del cap de setmana, i amb nous silencis, mentides i sospites que tornen a remoure l’ambient entre els protagonistes.

El Francesc intenta consolar la seva germana Neus després del fort impacte emocional de la conversa amb la Sílvia durant la cursa de marxa nòrdica. Malgrat el seu suport, el Francesc amaga que ell ja sabia des de fa temps que el Miqui i la Sílvia s’havien embolicat.

Aquest secret genera una barrera entre els germans, especialment perquè la Neus, ferida i indignada, el tracta amb fredor i duresa, sentint-se traïda no només per la seva parella sinó també pel seu propi germà. Li exigeix que deixi la Sílvia i no entén perquè no ho fa. Li diu que no té sang a les venes. Ella fins i tot ha fet fora el Miqui de casa i no vol escoltar les explicacions de ningú. La realitat és que quan es van embolicar, el Miqui i la Sílvia no sabien que eren cunyats.

| TV3

La Cèlia intenta dissimular

Mentrestant, la Cèlia es troba en un autèntic laberint emocional. Decideix callar el seu embolic amb l’Eugeni i, quan ell s’hi torna a acostar, li deixa anar que té parella, marcant clarament distància per protegir-se i evitar embolics sentimentals més grans. El que la Cèlia no sap és que la Cristina està cada cop més il·lusionada amb l’Eugeni, convençuda que entre ells dos podria sorgir alguna cosa més.

La Gemma li treu la idea del cap i li diu clarament que l’Eugeni no es vol comprometre amb ningú. Aquesta situació crea un triangle sentimental incòmode dins La Barnateca, que pot explotar en qualsevol moment si surten a la llum els secrets i les mitges veritats.

Qui tampoc sap res, ni tampoc sospita, és el Quique. Fa un comentari a la consultoria i la Noe, que ho sap tot, no sap ni quina cara fer.

| TV3

L'Isern fa un descobriment

Finalment, l’Isern i el Marcel es veuen atrapats en una situació cada cop més inquietant. Després d’observar un retrat robot relacionat amb una desaparició al barri, estan convençuts que la dona del dibuix és la Vane, la companya de pis del Marcel i companya de feina de tots dos.

Tot i el xoc, decideixen no precipitar-se i buscar proves abans d’anar a la policia, temorosos de com podria afectar això la convivència i les seves vides. L’Isern té informació nova. Ensenya un retall d’un diari al Marcel però a l’avançament no han ofert més detalls. Caldrà esperar a dilluns.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 2 de juny de 2025?

El primer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i set minuts de la tarda. Un pèl més tard del què és habitual. Segons la programació oficial de TV3 durarà trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.