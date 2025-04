Nou problema per a Leonor de Borbó al Juan Sebastián Elcano

per Mireia Puig

La travessia de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, concebuda com una etapa clau en la seva formació militar, s'ha transformat en un autèntic desafiament personal i mediàtic. A mesura que el vaixell solca les aigües del Pacífic rumb al Perú, les notícies sobre el seu estat de salut i les controvèrsies que l'envolten no cessen, generant inquietud tant a la Casa Reial com en l'opinió pública.

Cinetosi, problema habitual

Des del seu embarcament al gener a Cadis, Leonor ha enfrontat dificultats físiques notables. La cinetosi, comunament coneguda com a mareig per moviment, li ha provocat episodis de vòmits i deshidratació, requerint atenció mèdica constant i confinament a la seva cabina en diverses ocasions.

A més, s'ha reportat que la princesa pateix de claustrofòbia, cosa que complica encara més la seva estada al vaixell.

| Canva

En una escala a Punta Arenas, Xile, una fotografia de Leonor sostenint una gerra de cervesa en un pub local va generar polèmica. La imatge, captada sense el seu consentiment, va ser àmpliament difosa, cosa que va portar la Casa Reial a presentar una denúncia contra el centre comercial que va filtrar les imatges obtingudes per càmeres de seguretat.

Així mateix, durant una parada a Salvador de Bahia, Brasil, van sorgir rumors sobre un suposat petó entre Leonor i un company guardamarina en una festa de carnaval. No obstant això, la revista ¡Hola! va desmentir aquestes afirmacions, indicant que els seus companys van formar un cercle per protegir-la dels fotògrafs.

La Casa Reial dissimula amb imatges

Davant la creixent atenció mediàtica i les especulacions, la Casa Reial ha optat per una estratègia de transparència, difonent noves imatges de Leonor participant activament en les tasques del vaixell, com a part de la seva formació militar. Aquestes fotografies busquen mostrar una princesa compromesa i resilient, malgrat els desafiaments que enfronta. Unes imatges que tampoc han estat exemptes de polèmica.

| Instagram, Casa Real

No obstant això, la pressió constant ha generat preocupació en el seu entorn. Segons reportes, Leonor ha expressat sentir-se aclaparada per la falta de privacitat i la intensitat de l'experiència, arribant a considerar que la seva presència podria estar afectant els seus companys.

En resposta, els seus pares, els reis Felip VI i Letícia, han mostrat el seu suport - i molt control per part de la seva mare - confiant en la capacitat d'adaptació de la seva filla i recordant-li que aquestes experiències formen part de la seva preparació per a futures responsabilitats.