L'amenaça de Meghan Markle: Se sabrà tot

La pau entre els Sussex i la Casa de Windsor sempre ha semblat un castell de cartes, delicat i a punt d'ensorrar-se amb el més mínim buf d'aire. Després d'anys d'entrevistes explosives, documentals reveladors i una biografia, "Spare", que va sacsejar els fonaments de la monarquia, un tens silenci s'havia instal·lat.

Tanmateix, en els cercles propers a la reialesa, es respira un aire d'aprensió, ja que el capítol més temut podria estar encara per escriure's, i aquesta vegada, la ploma la sostindria Meghan Markle.

Des que la parella es va establir a Califòrnia, han explorat diverses facetes professionals, des de la producció de continguts per a Netflix fins al llançament de la nova marca d'estil de vida de Meghan, American Riviera Orchard. Però un fantasma recorre els passadissos de Buckingham: la possibilitat que la duquessa de Sussex decideixi explicar la seva pròpia versió de la història en unes memòries que farien semblar un conte de nens les revelacions del seu marit.

| YouTube

L'as a la màniga de la duquessa

La idea no és nova, però ha agafat una força inusitada els darrers mesos. Experts en la casa reial britànica, com el periodista Tom Bower, han atiat el foc assegurant que Meghan està treballant en un llibre que seria "verí pur". Si les memòries del príncep Harry, "Spare", ja van provocar una reacció d'estupor i d'enfadament a la família reial, el que podria desvetllar Meghan es considera una amenaça d'un calibre molt superior.

Ella no és "sang reial", sinó una observadora externa que va ser catapultada al nucli de la institució i que, segons els seus afins, va documentar cada menyspreu, cada conversa incòmoda i cada promesa trencada.

Fonts properes a l'exactriu afirmen que aquest llibre seria la seva pòlissa d'assegurança definitiva, una "arma" que només faria servir si se sentís acorralada. Contindria detalls íntims sobre les seves interaccions amb membres clau de la família, incloent-hi possibles noves acusacions que podrien danyar de manera irreparable la imatge d'una monarquia que lluita per modernitzar-se mentre afronta les seves pròpies crisis, com els problemes de salut del rei Carles III i Kate Middleton. L'amenaça és clara i directa: si la pressió sobre ella i la seva família no cessa, està disposada a prémer el botó nuclear.

| XCatalunya, US Weekly

Buckingham en alerta màxima

Oficialment, el palau manté la seva política de "mai queixar-se, mai explicar". No hi ha hagut ni hi haurà un comunicat sobre rumors. Tanmateix, el silenci és, en aquest cas, ensordidor. La publicació de "Spare" ja els va ensenyar la magnitud del dany que una narrativa personal i sense filtres pot causar. Segons l'expert reial Robert Hardman, la sola elecció del títol del llibre de Harry va ser rebuda a la cort com un vendaval procedent de l'altre costat de l'Atlàntic. Ara, la perspectiva d'una segona tempesta, possiblement més virulenta, té els assessors del palau en un estat d'alerta màxima.

La por no és infundada. Meghan té molt menys a perdre que els Windsor. Mentre ella ha construït una vida independent als Estats Units, la monarquia britànica depèn d'una imatge d'estabilitat, tradició i deure que podria veure's fatalment compromesa.

Cada nou projecte de Meghan, des dels seus programes a Netflix fins a la seva recent marca, s'analitza amb lupa a la recerca de pistes, però la veritable preocupació rau en aquell manuscrit que, si veu la llum, podria redefinir per sempre la percepció pública de la família reial.