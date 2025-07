Ja hi ha data pel retorn de Kate Middleton

per Duna Costa

Després de setmanes envoltades d'inquietud i silenci, Kensington Palace ha donat la gran notícia: Kate Middleton reprendrà els seus compromisos oficials el 8 de juliol durant la visita d'estat del president francès, Emmanuel Macron.

Trobada amb Macron i nova etapa oficial

S'espera que la princesa i el príncep Guillem rebin els Macron a RAF Northolt, acompanyant-los després en un desplegament cerimonial fins a Windsor Castle, on es desenvoluparan actes protocol·laris, inclosa una carrossa reial. Aquest retorn no només és simbòlic per la presència de Kate, sinó pel seu significat emocional. És la primera gran cita després del seu tractament contra el càncer.

La visita, que s'estén del 8 al 10 de juliol, inclou inspecció militar, banquet d'estat i un recorregut per l'abadia de Westminster, així com un homenatge a la tomba de la reina Isabel II. Tot i que la seva salut ha estat prioritària, la seva presència en aquest esdeveniment reforça la continuïtat del seu paper institucional.

| XCatalunya, The Royal Family Web.

El camí de recuperació

L'absència de Kate des de la seva cirurgia abdominal al gener i posterior diagnòstic el març de 2024 va despertar preocupació internacional. Al març va compartir en vídeo l'inici de la seva quimioteràpia, descrivint la seva condició com una “muntanya russa emocional”.

La seva recuperació ha estat progressiva: al juny va reaparèixer a Royal Ascot, però va evitar compromisos de més exigència. Així mateix, en el Dia de la Commonwealth al març, Kate va tornar a l'Abadia de Westminster, en un acte acuradament mesurat.

Després de completar la quimioteràpia el setembre de 2024 i confirmar la seva remissió el gener de 2025, la seva reintegració ha estat pausada però constant, simbolitzada per la seva visita al Royal Marsden Hospital per donar les gràcies al personal mèdic.

| XCatalunya, @princeandprincessofwales

Missatge de serenitat

Des del Palau, fonts van assenyalar que Kate es reincorporaria "quan els metges ho autoritzessin". En la seva aparició a Colchester Hospital aquesta mateixa setmana, la princesa va reflexionar sobre els alts i baixos de l'etapa posttractament, ressaltant el suport emocional i la importància de trobar un “nou equilibri”.

Va afegir que la natura i la família “han estat la seva gran teràpia”, i que prefereix compromisos molt significatius als actes multitudinaris. Aquest retorn al protocol amb Macron, acuradament orquestrat, reforça que cada pas ha estat estratègic i alineat amb el seu benestar.

El que representa aquest retorn per a la Corona

Aquest nou capítol té un profund impacte institucional i emocional. Kate no només torna, sinó que ho fa en un acte de rellevància internacional, acompanyada pel seu marit, en un símbol d'estabilitat per a la Casa Reial. A més, les recents declaracions del palau sobre el seu futur paper després de 2026, atorgant la Royal Warrant juntament amb Guillem, mostren una aposta per la seva presència activa en els anys vinents.

| América TV

Kate Middleton, després d'una dura batalla personal, demostra que la seva recuperació va més enllà del físic. El seu retorn el 8 de juliol no només commou sinó que referma el seu compromís públic i revitalitza una figura clau per a la monarquia. Cada pas està calibrat per inspirar fortalesa i normalitat en temps incerts.