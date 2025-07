Eduard Farelo i Mercè Martínez sobre el final de temporada de Com si fos ahir: 'És...'

Els actors Eduard Farelo, que interpreta en Miquel, i Mercè Martínez, en el paper de Neus a la popular sèrie catalana "Com si fos ahir", han ofert nous detalls sobre el desenllaç de la vuitena temporada, destacant la complexitat de les trames i l'enfocament realista que ha enganxat l'audiència durant anys. Els seus comentaris apunten a un tancament potent i fidel a l'essència de la ficció.

S'espera poc protagonisme per a tots dos en el capítol final de temporada. De fet, Mercè Martínez, el personatge de la qual és a Austràlia, difícilment hi apareixerà. Tampoc s'espera cap trama clau per a Eduard Farelo encara que el seu personatge possiblement sí que apareixerà en pantalla.

L'episodi tindrà altres trames com la de l'Ivan o la de la Marta. La primera, misteriosa. Qui és el personatge - interpretat per Mercè Arànega - que li ha estat trucant? I en el cas de la Marta... Li farà mal l'Esteve?

Eduard Farelo té la clau sobre la connexió de la sèrie amb el públic

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Eduard Farelo ha avançat que l'equip té preparat un desenllaç potent: "Penso que tenim un molt bon capítol final". L'actor ha subratllat el repte que suposa per als guionistes mantenir la frescor de la sèrie després de vuit temporades en antena. Farelo atribueix l'èxit de "Com si fos ahir" a la seva proximitat amb l'espectador, ja que les trames són molt properes al públic i no inclouen "grans assassinats ni grans misteris".

| TV3, Kirsty Pargeter, XCatalunya

"És una cosa més enganxada a la realitat", afirma l'actor. A més, ha destacat un dels trets diferencials de la ficció: "És una sèrie de dones molt potents", mentre que els personatges masculins, de vegades, van "una miqueta més d'aquella manera", cosa que considera un reflex de "la vida, en realitat".

L'adaptació de Mercè Martínez a la sèrie

Per la seva banda, Mercè Martínez ha compartit com ha viscut l'arc argumental del seu personatge, la Neus, durant aquesta temporada.

L'actriu ha confessat que va afrontar la trama amb la mateixa incertesa que la mateixa Neus, ja que no es va assabentar "de res del que passava fins al final de temporada". Aquesta situació creava un paral·lelisme únic: "Jo, com a actriu, no sabia cap a on anava, però és que el personatge no sabia res de res".

| TV3, XCatalunya

El seu desconcert va arribar al punt àlgid quan tots al seu voltant coneixien una infidelitat que ella ignorava. "Va arribar un moment en què tots els personatges sabien que portava unes banyes d'aquí a Tahití, i el meu personatge era l'únic que no ho sabia", comenta l'actriu amb humor.

Les declaracions de tots dos intèrprets reforcen la idea que la força de "Com si fos ahir" resideix en la versemblança dels seus personatges i situacions. La sèrie continua explorant les complexitats de les relacions humanes des d'una òptica quotidiana, un factor que, després de vuit temporades, continua sent la clau de la seva connexió amb uns espectadors que ja esperen amb gran expectació un final que promet estar a l'altura.