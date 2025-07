Fans indignats ataquen l'Aitana: La cantant acaba plorant

La nit prometia ser històrica per a Aitana. No era un concert més, sinó l'inici de la seva esperada gira «Metamorfosis Season» i el seu primer gran show a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Expectació màxima, aforament complet i un públic entregat que volia viure un dels concerts de l'any. Tanmateix, el que havia de ser una celebració absoluta es va veure esquitxat per la tensió i alguns moments amargs tant per a l'artista com per als seus seguidors més fidels.

Problemes de so i visibilitat enterboleixen l'espectacle

La il·lusió inicial ben aviat es va transformar en nerviosisme. Ja des de l'inici, els assistents ubicats a les grades superiors de l'estadi van començar a mostrar el seu malestar. “No se sent, no se sent”, cridaven, frustrats perquè la veu d'Aitana gairebé no arribava als seus seients. Durant les primeres cançons, la sensació de desconcert va créixer fins que, finalment, els tècnics van aconseguir solucionar la situació i retornar l'emoció al públic. .

Però el so no va ser l'únic front obert. Els seguidors que havien pagat per estar a la zona front stage —la més propera a l'escenari i la més cara— també van viure la seva pròpia frustració. El disseny de l'escenari, més elevat de l'habitual, dificultava la visió d'una part del show, cosa que va desfermar la indignació d'alguns assistents. Els crits i insults es van succeir des de la tanca, mentre Aitana i el seu equip intentaven gestionar una situació cada cop més incòmoda.

L'incident va arribar al seu punt més crític quan un home va llençar una ampolla buida que va impactar en un dels ballarins. La ràpida intervenció de la seguretat del recinte va permetre que l'agressor fos expulsat, però l'ambient ja estava caldejat.

Aitana esclata a plorar abans de sortir a l'escenari

Les emocions estaven a flor de pell també entre bastidors. Segons ha compartit la usuària @tinyy_mp3 a X, Aitana va abandonar la prova de so visiblement afectada per tot el que havia passat. Entre llàgrimes, la cantant va buscar el consol de les seves companyes Valle i Julieta, que l'esperaven per animar-la abans del gran repte de la nit. L'equip de ballarins i músics també reflectia una gran decepció després del que havien viscut, conscients que el debut a Barcelona era un moment clau per a la carrera de l'artista.

Lluny de deixar-se vèncer, Aitana es va armar de coratge per oferir un espectacle memorable que no només va repassar la seva trajectòria, sinó que va demostrar la seva professionalitat en les situacions més difícils. Durant més de dues hores, la cantant va desgranar els èxits del seu nou disc «Cuarto azul», acompanyada d'invitats com Ana Guerra, Josep Montero i Pep Sala. El públic va respondre amb una energia desbordant, aixecant pancartes i mòbils per acompanyar cada balada, cada record, cada transformació artística.

Convidats sorpresa i una artista en plena transformació

Malgrat els problemes tècnics i la tensió inicial, la nit també va regalar moments de pura emoció. La col·laboració inesperada d'Ana Guerra, amb qui Aitana va tornar a interpretar l'himne “Lo Malo”, va servir com a picada d'ullet nostàlgica per als fans més veterans. Josep Montero, d'Oques Grasses, i el mític Pep Sala van posar l'accent català a una vetllada que va combinar arrels i modernitat.

Amb “Vas a quedarte”, “Sentimiento natural” i “11 razones”, Aitana va rememorar els seus orígens i va reivindicar la seva evolució artística davant d'un públic que, tot i les queixes inicials, va acabar rendint-se a l'entrega de la cantant. El show, ple de picades d'ullet personals i visuals d'impacte, va concloure amb agraïments sincers i la promesa que, tot i els entrebancs, la gira continuarà més forta que mai en les pròximes dates de Madrid.