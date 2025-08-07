Alemania dice lo que muchos piensan sobre la princesa Leonor y su hermana: 'Son...'

La Familia Real española ha protagonizado esta semana varios momentos que han puesto el foco en las hijas de los reyes, especialmente en la princesa Leonor y la infanta Sofía. Desde Alemania, la prensa ha valorado muy positivamente la relación que mantienen ambas jóvenes. Los medios germánicos destacan que, a pesar de las dificultades recientes, se muestran como dos hermanas profundamente unidas.

Durante su estancia en Mallorca, los miembros de la Casa Real han participado en diferentes actividades públicas, desde eventos deportivos hasta actos oficiales. En todas estas citas, la presencia conjunta de Leonor y Sofía ha sido especialmente significativa. Aunque la agenda oficial solo contemplaba la asistencia de los reyes, las hijas no faltaron a la tradicional recepción en el Palacio de Marivent, sorprendiendo a todos.

| Europa Press

El medio alemán Bunté se ha encargado de poner en relieve la buena sintonía que ha quedado patente entre las dos princesas. La publicación ha subrayado que este año ha sido complicado para ellas por la distancia que las separó y la ausencia de Leonor en la graduación de Sofía. “Conmovedor reencuentro: Leonor y Sofía se extrañaron mucho”, ha comentado su crónica.

Mallorca como testigo del estrecho lazo entre la princesa Leonor y la infanta Sofía

Además de destacar el reencuentro, la prensa germana ha valorado la naturalidad y el afecto con los que las jóvenes han compartido tiempo y eventos. Se ha resaltado que, por primera vez, ambas asistieron juntas a la cena de verano, un gesto simbólico de la fortaleza de su vínculo fraternal. También se han fijado en sus estilismos, haciendo hincapié en el vestido de Leonor, que había lucido antes la reina Letizia, y en la elección más fresca y juvenil de Sofía.

| Europapress

Desde hace años, la relación entre las hijas de los reyes ha sido objeto de especulación, pero ahora el relato se ha centrado en la alegría compartida. “Las hermanas irradiaron felicidad, probablemente porque han podido volver a pasar más tiempo juntas tras meses de separación”, ha señalado Bunté. Este enfoque aporta una imagen más cercana y humana de la Familia Real, alejada de la formalidad estricta.

La princesa Leonor y la infanta Sofía: complicidad y unión frente a las dificultades

El tiempo que han pasado juntas en Mallorca ha servido para fortalecer sus lazos, según fuentes próximas a la Casa Real. La prensa alemana concluye que, pese a las dificultades, la princesa Leonor y la infanta Sofía son "dos hermanas muy unidas". Así, esta estancia no solo ha sido una agenda oficial, sino también una oportunidad para recuperar y reforzar su conexión.

En definitiva, la opinión internacional, especialmente la alemana, refleja lo que muchos han podido observar. Se trata de dos hermanas muy unidas que, frente a las circunstancias, demuestran que la familia y la cercanía siguen siendo su motor. La imagen de Leonor y Sofía juntas, alegres y cómplices, ofrece un matiz cálido y cercano a la Casa Real.