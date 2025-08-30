Logo xcatalunya.cat
Richard Gere somrient en primer pla amb una bandera d'Espanya onejant al fons sobre un cel blau.
Richard Gere confessa quin és el seu menjar preferit d'Espanya | Europa Press, xcatalunya.cat, Efired
Gent

Richard Gere (75 anys) confessa quin és el seu menjar preferit d'Espanya: 'M'agrada…'

L'actor de 'Pretty Woman' ha sorprès tots els seus seguidors després de confessar el plat típic espanyol que el torna boig

Tamara de la Cruz

Richard Gere fa dècades que és un dels rostres més reconeguts del cinema internacional. Protagonista de pel·lícules com Oficial i cavaller, Infidel o Pretty Woman, l'actor nord-americà ha sabut combinar la seva carrera amb una vida cada cop més vinculada a Europa.

Als seus 75 anys, es troba en una etapa més calmada, lluny del bullici de Hollywood i centrat a gaudir de la seva vida personal. A més, passa llargues temporades a Espanya, un país al qual s'ha anat apropant cada cop més.

Home de cabells canosos i expressió serena en un esdeveniment formal
La nova vida de Richard Gere a Espanya | Europa Press

Richard Gere revela el plat típicament espanyol que més li agrada

L'actor manté una relació amb Alejandra Silva i, a poc a poc, s'ha deixat conquerir per la cuina espanyola. I tot i que podria triar entre una infinitat de plats de la nostra gastronomia, n'hi ha un en concret que ha capturat el seu cor i el seu estómac.

En diverses entrevistes recents, Richard Gere no ha tingut cap problema a confessar quin és el seu plat preferit. "M'agrada moltíssim la truita; en general, m'agrada tot. I també la pasta que fa la meva dona".

"Vivia a Itàlia quan ens vam conèixer i va aprendre tots els secrets, fa una pasta increïble!", assegura l'actor. Sí, la truita de patata ocupa el primer lloc a la seva llista de menjars preferits.

Home de cabells canosos somrient davant d’una truita de patates
L’actor és un enamorat de la truita de patates | Europa Press, Vasiliybudarinphotos

Truita amb ceba o sense ceba?

No importa si és amb ceba o sense, Gere se suma a l'equip dels qui gaudeixen d'aquest clàssic. S'ha adaptat tan bé als costums culinaris espanyols que ja es comporta com un més. I no és d'estranyar.

La truita és un dels plats més emblemàtics del país, com la paella, el pernil ibèric o la fabada. Més enllà del gust personal, la truita també ha generat els seus propis debats. Té més calories i greixos que una truita francesa, però això no sembla importar-li a Gere.

Una parella —formada per Alejandra Silva i Richard Gere— somriu i posa junta en un esdeveniment elegant amb un fons fosc.
Richard Gere i la seva dona Alejandra viuen a Madrid | Instagram, @alejandragere

I és que, si es pren amb moderació i en el context d'una dieta equilibrada, no hi ha per què renunciar-hi. A més, hi ha maneres més lleugeres de preparar-la, com amb fregidora d'aire o robots de cuina.

Richard Gere no només s'ha guanyat el públic pel seu talent a la pantalla. També ho ha fet per la seva simpatia, la seva proximitat amb els fans i aquest sentit de l'humor que sempre l'acompanya. Ara, a més, suma punts pel seu bon gust a l'hora de seure a taula.

