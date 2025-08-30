Richard Gere (75 anys) confessa quin és el seu menjar preferit d'Espanya: 'M'agrada…'

Richard Gere fa dècades que és un dels rostres més reconeguts del cinema internacional. Protagonista de pel·lícules com Oficial i cavaller, Infidel o Pretty Woman, l'actor nord-americà ha sabut combinar la seva carrera amb una vida cada cop més vinculada a Europa.
Als seus 75 anys, es troba en una etapa més calmada, lluny del bullici de Hollywood i centrat a gaudir de la seva vida personal. A més, passa llargues temporades a Espanya, un país al qual s'ha anat apropant cada cop més.
Richard Gere revela el plat típicament espanyol que més li agrada
L'actor manté una relació amb Alejandra Silva i, a poc a poc, s'ha deixat conquerir per la cuina espanyola. I tot i que podria triar entre una infinitat de plats de la nostra gastronomia, n'hi ha un en concret que ha capturat el seu cor i el seu estómac.
En diverses entrevistes recents, Richard Gere no ha tingut cap problema a confessar quin és el seu plat preferit. "M'agrada moltíssim la truita; en general, m'agrada tot. I també la pasta que fa la meva dona".
"Vivia a Itàlia quan ens vam conèixer i va aprendre tots els secrets, fa una pasta increïble!", assegura l'actor. Sí, la truita de patata ocupa el primer lloc a la seva llista de menjars preferits.
Truita amb ceba o sense ceba?
No importa si és amb ceba o sense, Gere se suma a l'equip dels qui gaudeixen d'aquest clàssic. S'ha adaptat tan bé als costums culinaris espanyols que ja es comporta com un més. I no és d'estranyar.
La truita és un dels plats més emblemàtics del país, com la paella, el pernil ibèric o la fabada. Més enllà del gust personal, la truita també ha generat els seus propis debats. Té més calories i greixos que una truita francesa, però això no sembla importar-li a Gere.
I és que, si es pren amb moderació i en el context d'una dieta equilibrada, no hi ha per què renunciar-hi. A més, hi ha maneres més lleugeres de preparar-la, com amb fregidora d'aire o robots de cuina.
Richard Gere no només s'ha guanyat el públic pel seu talent a la pantalla. També ho ha fet per la seva simpatia, la seva proximitat amb els fans i aquest sentit de l'humor que sempre l'acompanya. Ara, a més, suma punts pel seu bon gust a l'hora de seure a taula.