El príncep George s’emociona amb l’homenatge a Lady Di: és una cosa molt especial

El príncep George està molt emocionat, com tota la seva família, amb el bonic record que s'ha donat a Lady Di. I és que és una cosa molt especial el que s'ha fet.
Avui, es compleixen 28 anys de la mort d'ella a París. La manera tan única que han trobat a Anglaterra d'homenatjar-la ha estat destapant una càpsula del temps que la princesa va guardar sota terra. En ella s'hi va incloure, sobretot, un objecte que ara ha despertat les llàgrimes de més d'un.
El record emotiu a Lady Di que ha emocionat el príncep George
Avui, 31 d'agost, es compleixen 28 anys de la mort de Lady Di al pont de l'Alma de París. La seva pèrdua va deixar un buit immens a la societat britànica i a milions de persones d'arreu del món que l'admiraven per la naturalitat i per l'entrega a causes humanitàries.
En aquesta data tan assenyalada s'estan duent a terme diferents homenatges en record de la princesa. Tanmateix, un d'ells ha destacat per sobre de la resta i ha emocionat especialment el príncep George, el net gran de Diana. Es tracta de l'obertura d'una càpsula del temps que ella va enterrar el 1991, a l'Hospital Great Ormond Street, juntament amb dos infants.
El record a la princesa de Gal·les ha estat doblement simbòlic. D'una banda, perquè es produeix en l'aniversari de la seva mort, i, de l'altra, perquè ha permès rescatar un bocí de la seva història. La càpsula del temps, oculta sota terra durant més de tres dècades, ha estat destapada coincidint amb les obres d'ampliació de l'hospital infantil de càncer que ella va donar suport en vida.
Aleshores, la mare del príncep Guillem va participar en l'enterrament de la càpsula amb la mateixa il·lusió que transmetia en cada acte públic. I ara s'ha revifat aquell moment per reforçar encara més la connexió entre passat i present.
Dins del cofre hi han aparegut diversos objectes representatius dels anys 90. Hi havia una calculadora solar, un televisor de butxaca, un CD de Kylie Minogue, una col·lecció de monedes, llavors, una retallada de diari, un passaport i un full de paper reciclat. Tanmateix, el que més ha commogut tothom ha estat una fotografia de la mateixa Lady Di.
La instantània mostra la princesa amb la seva característica expressió: un somriure tímid, natural i proper. Aquesta imatge ha estat la que més emocions ha despertat tant en la ciutadania com en la família Windsor.
Un homenatge que enforteix el llegat de Lady Di
El fet d'obrir la càpsula del temps ha commogut la família reial, i també tots els que segueixen recordant amb estima Lady Di. El príncep George, com els seus germans, ha crescut escoltant històries sobre la seva àvia. I aquest homenatge li ha permès sentir-la d'una manera especial, no només mitjançant relats o imatges d'arxiu.
L'hospital on es va fer l'acte va ser un dels llocs més significatius en l'agenda de Diana. Allà va mostrar sempre un gran interès per la salut dels infants, i la seva visita el 1991 va quedar gravada a la memòria de qui treballava en aquell centre. Revifar ara aquell episodi ha estat una manera de reforçar el seu compromís i la tasca que va fer.
Per a la família de Diana, aquest gest també té un valor sentimental enorme. Veure com el record d'ella continua inspirant actes de solidaritat és un motiu d'orgull. I que els seus propis fills i nets, com George, puguin emocionar-se en descobrir aquests detalls, és una mostra que el seu llegat continua molt viu.
La premsa britànica ha ressaltat que aquest homenatge ha tingut un impacte més gran del que s'esperava. La càpsula no estava pensada per obrir-se tan aviat, però les obres han obligat a rescatar-la. Així, en lloc de ser un contratemps, s'ha convertit en un moment d'unió i de record col·lectiu.