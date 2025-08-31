Alejandra Silva (42 años) deja sin aliento a Richard Gere con su confesión: 'Estamos…'

Alejandra Silva ha dejado hoy sin palabras y con la respiración cortada a Richard Gere, su marido. Y todo por la confesión pública que ha realizado en redes sociales.

Lo que ha hecho es desvelar al mundo entero lo importante que él es en su vida y en la de sus hijos. Le ha dedicado unas palabras llenas de profundo amor, con motivo de su 76 cumpleaños. Y entre estas destacan las siguientes: “Estamos muy agradecidos por ti”.

| Atresmedia

Alejandra Silva emociona a Richard Gere con sus palabras

Richard Gere cumple hoy 76 años y, como no podía ser de otra manera, su esposa, Alejandra Silva, ha querido felicitarle públicamente por ello. Lo ha hecho compartiendo en Instagram una hermosa fotografía de los dos juntos. Y junto a la misma ha realizado una confesión que habrá hecho que él se haya emocionado y quedado mudo al mismo tiempo.

Ella le ha dejado claro lo importante que es y cuánto lo aman en la familia: “Feliz cumpleaños, mi amor. Este año ha traído cambios y desafíos, pero, a pesar de todo, has sido nuestro pilar constante. Los chicos y yo sentimos tu amor en cada momento: la forma en que nos apoyas, la paciencia que tienes, la fuerza que nos das y el corazón que pones en esta familia”.

Unas palabras así no solo son una felicitación de cumpleaños, sino también una auténtica declaración de amor. Alejandra ha evidenciado, por tanto, que, pase lo que pase, el actor es el motor de su vida y el eje fundamental de la familia. Tanto es así que la confesión ha sorprendido por su profundidad.

La empresaria española no se ha detenido ahí y ha continuado con un mensaje aún más íntimo: “Eres todo para nosotros. El mejor esposo y el mejor papá siempre dando, siempre ayudando. Incluso en los días más ocupados, eres el centro de nuestro pequeño universo, y estamos muy agradecidos por ti”.

“Te amamos más allá de las palabras, hoy y siempre. Con todo mi corazón, Ale”.

La publicación no ha tardado en acumular reacciones, con mensajes de felicitación para el actor y de admiración hacia el gesto de Alejandra. No es habitual que ella comparta tantas palabras en público, ya que suele mantener un perfil discreto. Sin embargo, ha elegido esta ocasión para abrir su corazón y mostrar al mundo la fortaleza de su relación sentimental.

Richard Gere y Alejandra Silva: un matrimonio sólido y una familia unida

El matrimonio entre Richard Gere y Alejandra Silva se ha consolidado como uno de los más sólidos dentro del mundo de las celebridades. Se casaron en 2018 y desde entonces han demostrado que la diferencia de edad no ha sido ningún impedimento para construir un hogar lleno de amor junto a sus dos hijos.

La relación siempre se ha caracterizado por la discreción. Ella, pese a estar casada con uno de los actores más famosos de Hollywood, ha preferido centrarse en su papel de madre y esposa. Pero también en sus proyectos y en diferentes causas sociales.

| Instagram, @alejandragere

El gesto de felicitarlo públicamente es una muestra de cariño hacia Richard, y también una forma de compartir con el mundo su felicidad personal. A menudo, las redes sociales sirven para mostrar instantes superficiales, pero en este caso Alejandra ha optado por un mensaje profundo que ha conmovido a miles de personas.

Richard Gere, por su parte, ha encontrado en Silva la estabilidad y el apoyo que necesitaba. A lo largo de su vida, ha mantenido romances con varias famosas, pero con ella parece haber encontrado la calma y el equilibrio que buscaba. Ambos forman así una familia unida y mantienen una vida tranquila, lejos de los focos y centrada en la crianza y en sus proyectos personales.