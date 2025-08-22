Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Fabiola Martínez en primer pla amb Bertín Osborne en blanc i negre al fons sobre un fons blau.
Fabiola Martínez es pronuncia després de la posada de Bertín Osborne | GTRES, Europa Press, xcatalunya.cat
Gent

Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, trenca el silenci i confessa: 'Estic super...'

La primera reacció de Fabiola Martínez després de l’aparició pública de Bertín Osborne amb el seu fill en braços

Imatge de la redactora Alba Fabián
per Alba Fabián

L'exdona de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ha trencat el seu silenci després de mesos de mantenir-se allunyada del focus mediàtic. La veneçolana ha reaparegut públicament en un moment especialment sensible per al cantant i la seva família. Les seves paraules no han passat desapercebudes, ja que han revelat com es troba i quin rumb ha decidit prendre en la seva vida personal i professional.

Des de la seva separació el 2021, Fabiola ha defensat una postura molt clara i és no entrar en els assumptes privats del seu exmarit. Aquesta decisió es va reforçar quan es va saber que Bertín Osborne seria pare de nou al costat de Gabriela Guillén. Ara, amb l'artista presentant en exclusiva el seu fill Arian David, ella ha tornat a marcar distància amb elegància i fermesa.

Fabiola Martínez, vestida de negre i somrient davant d’un fons amb logotips de marques.
Fabiola Martínez reapareix i parla sobre la seva situació personal | Europa Press

Tanmateix, més enllà de tancar el tema familiar, Fabiola ha volgut explicar com se sent. En una intervenció telefònica al programa Vamos a Ver, ha compartit un missatge ple d'energia i positivisme. “Estic superenfeinada treballant i fenomenal”, ha declarat, deixant clar que el seu present està completament ple de projectes, nous reptes i estabilitat emocional.

Fabiola Martínez passa pàgina i prioritza el seu benestar 

Amb aquestes paraules, la model ha mostrat que travessa un moment molt diferent al de les polèmiques que envolten el seu exmarit. Així mateix, ha explicat que ha pogut descansar durant l'estiu i que ha aprofitat per recarregar forces. La seva prioritat ara és mirar endavant i continuar amb els seus compromisos professionals.

Una dona amb cabell fosc i ondulat porta un micròfon de diadema i vesteix un blazer blanc mentre sembla estar parlant o presentant en un esdeveniment.
La model afronta una nova etapa centrada en la seva vida i els seus projectes després de la separació | Europapress

Aquesta actitud no sorprèn aquells que la coneixen, ja que sempre ha sabut mantenir la calma enmig de l'exposició mediàtica. Tot i haver compartit vida amb un personatge tan popular, ha aconseguit construir un camí propi i sòlid.

La nova etapa de Fabiola Martínez lluny de Bertín Osborne

A més, el seu testimoni posa en valor la importància de la independència personal després d'una separació mediàtica d'alt perfil. Fabiola ha preferit centrar-se en els seus fills i en la seva feina, marcant una línia clara de respecte cap a tots els implicats. Així, s'ha reafirmat en la idea que el seu benestar no depèn en absolut del que passi a l'entorn del seu exmarit.

Finalment, Fabiola Martínez ha trencat el seu silenci per compartir un missatge transparent, honest i ple d'optimisme. No ha alimentat el morbo ni ha buscat protagonisme innecessari, sinó que ha mostrat amb naturalitat com es troba i com gestiona la seva vida. Amb la seva resposta ha demostrat que es pot estar en pau i mantenir la serenitat fins i tot quan l'atenció mediàtica insisteix a girar constantment al voltant de la seva història.

➡️ Gent