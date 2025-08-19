Una part d'Espanya, sense paraules en confirmar-se una cosa de la infanta Sofia

Una part d'Espanya ha quedat desconcertada en conèixer la darrera revelació sobre la infanta Sofia. El titular ha generat expectació perquè el que semblava una simple anècdota d'estiu s'ha transformat en una notícia que afecta de ple la tradició de la Família Reial. El que fins fa poc s'intuïa, ara s'ha confirmat de manera oficial.
Durant anys, la imatge dels reis i les seves filles posant al Palau de Marivent ha simbolitzat l'inici de l'estiu a Mallorca. Aquella foto semblava inamovible. Tanmateix, el que s'amaga darrere d'aquell retrat familiar ha sorprès molts.
El secret de la infanta Sofia, ja desvetllat, és que no li agrada passar els estius a Mallorca. La filla petita dels reis ha deixat clar que vol seguir amb aquesta tradició que durant dècades ha marcat l'agenda de la família Borbó. No es tracta d'una rebel·lia aïllada, sinó d'una preferència personal que ara ha adquirit un pes inesperat.
El rebuig de la infanta Sofia força un gir en la tradició estival reial
Aquest rebuig no és nou, però fins ara s'havia mantingut en silenci. Segons l'experta Pilar Eyre, Sofia i Leonor han confessat que se senten “avorrides” a l'illa, on els actes oficials no compensen la manca de vida social. El mar i les regates, que entusiasmen el rei Felip VI, no desperten en elles el mateix interès.
La reina Letícia, que fa anys que mostra certa incomoditat amb Marivent, ha trobat en les seves filles unes aliades inesperades. El que abans era una preferència de la consort s'ha convertit en un front comú dins la família. L'oficialitat d'aquest desencís suposa un canvi de rumb per a la institució, que fins ara considerava Mallorca com a escenari irrenunciable de la seva vida d'estiu.
Davant d'aquesta situació, Letícia i les seves filles han proposat alternatives al nord d'Espanya. Una d'elles és Santander, amb el Palau de la Magdalena com a opció històrica que manté vincle amb la reialesa. L'altra possibilitat és Galícia, tot i que aquí la presència del rei emèrit a Sanxenxo genera recels i complicaria qualsevol trasllat.
La infanta Sofia marca distància amb el llegat de Joan Carles I
El rerefons d'aquesta decisió va més enllà del turisme o de l'oci. Marivent simbolitza una etapa de la monarquia marcada per la figura de Joan Carles I i les seves polèmiques. Trencar amb Mallorca tindria una lectura simbòlica que s'interpreta com un intent de desvincular la nova generació d'aquest passat incòmode.
La veritat és que la confirmació del rebuig de Sofia ha obert un debat. Mentre alguns consideren legítim que una jove de la seva edat prefereixi estius menys rígids, d'altres critiquen que es qüestioni una tradició que forma part de la imatge de la Corona. Sigui com sigui, la notícia ja és oficial i la infanta Sofia no vol Mallorca, cosa que col·loca la Família Reial davant d'un canvi de guió inesperat.