Visitem l'hotel on són Núria Roca i Juan del Val: hi ha alguna cosa que et sorprendrà

A punt de començar el nou curs escolar, hem pogut conèixer els detalls sobre l'hotel on Nuria Roca i Juan del Val s'han instal·lat durant les seves vacances. Allotjament que ha deixat més d'un sense paraules, i tot gràcies a un dels seus grans atractius.
Un any més, aquest mediàtic matrimoni ha escollit la província de Cadis com a destinació per a les seves vacances familiars. I és que, no hi ha cap dubte que tots dos han convertit la Costa de la Llum en el seu millor refugi, lloc on se senten “com a casa”.
Gràcies a les seves últimes publicacions a les xarxes, hem pogut saber que Nuria Roca i Juan del Val han tingut un estiu ple de plans. Tant és així que han recorregut diferents racons d'Espanya, compartint experiències amb els seus éssers estimats i amics.
Algunes de les ciutats que han visitat en aquesta ocasió són València, Marbella, Menorca i Santander. Tanmateix, per posar-hi el toc final al seu descans estiuenc, la parella ha tornat a la costa gaditana, la seva destinació preferida.
Allà han pogut gaudir d'uns dies de desconnexió i descans abans de reprendre els seus compromisos professionals. En concret, Nuria Roca i Juan del Val han tornat a decantar-se per Sancti Petri, lloc on solen allotjar-se cada any.
D'altra banda, l'elecció de l'hotel tampoc ha estat un dilema per a ells, ja que sempre repeteixen estada al mateix complex. Tal com ells mateixos han desvelat, es tracta del Palacio de Sancti Petri Gran Meliá.
Tot sobre l'hotel de Sancti Petri on s'han allotjat Nuria Roca i Juan del Val durant les seves vacances
Aquest establiment de cinc estrelles s'aixeca a la urbanització de Novo Sancti Petri, a Chiclana de la Frontera. Es tracta d'un antic palau d'estil neomudèjar reconvertit en un luxós resort, amb patis típics andalusos i arquitectura d'inspiració àrab.
Tanmateix, el més atractiu que té l'hotel preferit de Nuria Roca i Juan del Val és el seu accés directe a la platja de La Barrosa, considerada una de les més belles de la província.
L'hotel disposa d'un spa de luxe, habitacions exclusives, suites amb terrasses privades i experiències personalitzades gràcies al seu servei RedLevel. Tanmateix, no hi ha dubte que un altre dels seus grans atractius és el restaurant de primer nivell que es troba al seu interior.
I és que, els clients del Palacio de Sancti Petri Gran Meliá tenen a la seva disposició el restaurant Alevante, dirigit pel xef Ángel León i distingit amb dues estrelles Michelin. Local que, segur, Nuria Roca i Juan del Val han visitat en més d'una ocasió.
El vincle del matrimoni amb l'hotel és tan estret que fins i tot coneixen tota la plantilla, amb la qual es retroben cada estiu. Tant és així que la presentadora de televisió ha compartit un emotiu missatge a les xarxes socials: “Gràcies a tot l'equip de per cuidar-nos i mimar-nos tant i tan bé sempre”