Alberto Fernández, el chef que ha cocinado para la reina Sofía, habla claro: 'Es una…'

Doña Sofía ha vivido uno de los veranos más atípicos de los últimos años por el delicado estado de su hermana, la princesa Irene de Grecia, ha marcado sus planes estivales. A diferencia de otros años, solo ha podido pasar unos días en Mallorca junto a su familia, sin embargo, ha seguido cumpliendo con sus compromisos institucionales como su viaje a Galicia. El chef que le atendió en dicho viaje ha hablado y ha confesado que: "Es una reina que brilla por su humildad".

Hace pocos días, Sofía viajó a Galicia. Allí ha inaugurado el XXVIII Congreso de los Bancos de Alimentos en el Auditorio Municipal de Ourense. Exprimió al máximo su estancia oficial y también tuvo tiempo para disfrutar de la gastronomía local.

| Europa Press

Entre otros lugares, ha visitado el restaurante Casa Alberto. Una parada que ha dejado huella tanto en el equipo del local como en su chef, Alberto Fernández. La visita de doña Sofía fue una auténtica sorpresa y el restaurante no ha tardado en compartir una imagen de aquel momento tan especial.

El cocinero que ha atendido a doña Sofía ha hablado sobre su experiencia

"Hemos tenido el grandísimo honor de recibir en nuestra casa a Su Majestad la Reina Doña Sofía", ha escrito el chef en su perfil de Instagram, sorprendiendo a todos sus clientes. La imagen muestra a la madre de Felipe VI en una velada distendida, rodeada por su equipo de trabajo.

| Redes sociales

El cocinero no ha ocultado su emoción. "Y para mí, un privilegio aún mayor: haber tenido la oportunidad de cocinar para una mujer verdaderamente excepcional", ha expresado con entusiasmo.

Doña Sofía ha disfrutado de una comida amena, relajada y con un ambiente muy cercano. Ha aceptado gustosa la petición del chef de inmortalizar el momento.

Doña Sofía ha demostrado que es un ejemplo de humildad

"Es una reina que, más allá del título, brilla por su humildad, educación, cercanía y encanto natural", ha declarado el chef. Sus palabras han reflejado una profunda admiración.

| Europa Press

También ha querido destacar el trato recibido por el equipo que acompañaba a doña Sofía. "Su presencia ha llenado nuestra casa de alegría, respeto y admiración. Y su equipo, todo un ejemplo de profesionalidad y calidez", ha añadido.

El mensaje ha finalizado con un agradecimiento sincero: "Gracias, Majestad, por su visita y por seguir representando lo mejor de nuestros valores. ¡Viva España y viva la Reina!". Sin duda, doña Sofía ha vuelto a dar ejemplo de elegancia y sencillez.