L'actuació urgent de la Casa Reial per evitar un escàndol de Letícia Ortiz

L'estiu a Mallorca sempre ha estat sinònim de la tradicional estampa familiar dels Borbons. Des de temps de Joan Carles I i Sofia de Grècia, el palau de Marivent era l'escollit per a les vacances familiars. El lloc es va fer tan conegut que fins i tot ETA va planejar un atemptat contra l'actual rei emèrit mentre es trobava de vacances. Amb el pas dels anys, els actuals monarques hi van per compromís institucional i és conegut que Letícia Ortiz no té gaires ganes d'anar-hi.

Aquest any, la postal 'idíl·lica' va trigar a arribar, i el silenci al voltant de la Reina Letícia es va convertir en un clam que amenaçava de desfermar una nova crisi mediàtica per a la Corona.

Mentre el Rei Felip VI inaugurava la seva agenda estival en solitari, deixant-se veure a les regates de la Copa del Rei de Vela, l'absència de la seva esposa era cada cop més notòria. Els dies passaven i la pregunta flotava a l'ambient: on és Letícia? La situació començava a alimentar tota mena d'especulacions, obligant la Casa Reial a moure fitxa amb una celeritat que evidencia la gravetat de l'assumpte.

| Casa Real, XCatalunya

La condició innegociable de Marivent: deixar-se veure o perdre el paradís

Per entendre la urgència de la situació, és crucial recordar que el Palau de Marivent no és una propietat de la Família Reial. Es tracta d'una cessió del Govern Balear amb una clàusula molt clara: el seu ús està condicionat al fet que els Reis i les seves filles promocionin l'illa amb la seva presència pública. Cada aparició, cada salutació i cada visita formen part d'un acord no escrit que justifica el gaudi d'aquest enclavament privilegiat.

L'incompliment d'aquest pacte tàcit podria tenir conseqüències directes, cosa que la institució no està disposada a arriscar. Fonts properes a palau asseguren que, si fos per la Reina Letícia, les vacances a Mallorca ja haurien passat a la història fa temps.

Es comenta que no se sent còmoda amb l'ambient ni amb les obligacions que comporta, un sentiment que xoca frontalment amb l'aferrament del Rei Felip a les tradicions que van marcar els seus estius des de la infància. Aquesta tensió, habitualment gestionada amb discreció, va estar a punt d'esclatar.

| Casa Real, XCatalunya

Una reaparició calculada per apagar el foc

La pressió interna va fer efecte. El dijous a la tarda, i de manera gairebé inesperada, la Reina Letícia va reaparèixer a Palma. L'escenificació va ser curosament dissenyada per projectar una imatge de normalitat i compromís. Acompanyada de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, va assistir a una projecció privada del documental ‘En un lloc de la ment’ als cinemes Rivoli.

L'elecció del tema, la salut mental, una de les causes que més ha abanderat, va servir de coartada perfecta per a un acte de baix perfil però amb una forta càrrega simbòlica. Tot i els somriures i l'actitud relaxada davant les càmeres, es va filtrar que aquesta aparició no estava als seus plans inicials.

Pel que sembla, la intenció de la consort era limitar la seva presència a l'illa a la cloenda de l'Atlàntida Film Fest el 3 d'agost, però el creixent soroll mediàtic va obligar Zarzuela a exigir-li un gest immediat per calmar les aigües.

| Casa Real, XCatalunya, Alib

L'eco d'una escapada a Grècia i l'avís des de Zarzuela

Mentre el Rei complia amb les seves obligacions al Reial Club Nàutic de Palma, els rumors sobre el parador de la Reina s'intensificaven. Certes fonts especialitzades en la Casa Reial apunten que Letícia hauria aprofitat aquells dies per fer una breu escapada a les Illes Gregues en companyia d'amistats, un viatge estrictament privat.

Segons aquestes mateixes informacions, no confirmades oficialment, hauria volat en el Falcon directament a Mallorca just a temps per a la reaparició cinematogràfica. Aquest suposat retard voluntari va ser la gota que va fer vessar el got. Alts càrrecs de la Casa Reial s'haurien posat en contacte amb la Reina per sol·licitar-li que es deixés veure com més aviat millor, subratllant la necessitat "urgent" de tancar les especulacions sobre la seva nul·la integració als costums de l'illa.

L'operació va funcionar i la foto de Letícia amb les seves filles es va distribuir amb rapidesa. Tanmateix, aquest episodi deixa en evidència, un cop més, les esquerdes en l'aparent unitat de la Corona i la difícil relació de la Reina amb unes tradicions que percep com una imposició.