Letícia Ortiz (52 anys), desesperada: la resposta de les seves filles que no s'esperava

L'estiu sempre ha estat sinònim de Marivent per a la Família Reial espanyola. Un refugi balear que ha servit d'escenari per a posats històrics, regates i cimeres polítiques. Tanmateix, els temps canvien i les noves generacions reclamen el seu propi espai, fins i tot quan porten sobre les espatlles el futur de la Corona.

La reina Letícia, artífex d'una estratègia mil·limètrica per protegir la imatge de les seves filles, s'enfronta ara a un desafiament que no entrava en els seus plans: el desig d'independència de Leonor i Sofia.

La monarca ha treballat incansablement per modelar les seves filles com ella volia. El seu control ha estat molt estricte. Hi ha infinitat d'anècdotes, com la vegada que va prohibir a la reina Sofia donar caramels a les nenes quan eren petites. O quan va modificar el menú de l'escola Los Rosales per adaptar-lo al que ella considerava apropiat. Un gest que va provocar les queixes - sense èxit - d'altres pares.

Unes vacances que trenquen amb la tradició

Després d'un any d'enormes exigències, la princesa Leonor i la infanta Sofia per fi han donat carpetada a les seves agendes. Leonor va finalitzar la seva dura formació a l'Armada el passat 15 de juliol, rebent amb honor la Gran Creu al Mèrit Naval. Poc després, presidia els Premis Princesa de Girona i, juntament amb la seva germana, vibrava a Basilea amb la selecció espanyola a l'Eurocopa de futbol femení.

En un moviment que revela la necessitat d'una vida pròpia, les germanes han decidit prendre's uns dies pel seu compte. Abans de posar rumb a l'illa balear, han organitzat una escapada privada amb els seus amics, lluny del focus mediàtic i del protocol de Marivent. Uns dies de normalitat que qualsevol jove de la seva edat anhela, però que en el seu cas suposen una significativa ruptura amb la tradició estiuenca de la Corona.

L'estratègia de Letícia davant una nova realitat familiar

Aquesta decisió de les seves filles posa a prova el control que Letícia ha mantingut sobre cadascun dels seus passos. Acostumada a supervisar la seva educació, la seva imatge i les seves aparicions públiques, es troba ara amb dues joves adultes que reclamen la seva autonomia.

A més, un cop van arribar a l'illa, ambdues germanes van sortir de festa per Magaluf. Una cosa que no va agradar a Letícia Ortiz. La conseqüència: les va obligar a fer una sèrie de plans més avorrits.

Marivent, un palau que perd el seu encant generacional

El Palau de Marivent, el gran refugi de la reina Sofia, sembla perdre atractiu per a les noves generacions. Per a Leonor i Sofia, Mallorca és més una obligació institucional que un paradís de descans. A més, els seus cosins tampoc poden acudir alhora. Prohibició expressa de la Reina després del cas Noos.

La pregunta que queda a l'aire és inevitable: estem assistint a la fi dels estius reials tal com els coneixíem?