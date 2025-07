Pilar Eyre treu a la llum una anècdota surrealista de la nit de noces de Juan Carlos I

L'especialista Pilar Eyre ha tornat a encendre la curiositat general amb un relat inesperat sobre la nit de noces de Joan Carles I i Sofia. Encara que no ha estat una exclusiva recent, la seva descripció continua generant debat per la cruesa i el rerefons històric que destil·la.

Una vetllada marcada pel dolor, no pel romanticisme

Segons Eyre, acabats de casats van celebrar el seu enllaç el 14 de maig de 1962, i hores abans va ocórrer un accident. Joan Carles I va patir una caiguda practicant karate amb el seu cunyat, que li va provocar una fractura greu al braç i una ferida infectada.

El guix adherit a la pell li causava un dolor tan intens que, quan van arribar al vaixell on passarien la nit, va caure exhaust al llit. Sofia va decidir actuar. Va demanar una farmaciola i, trosset a trosset, li va anar desprenent el guix amb crits dolorosos per part d'ell, segons explica Eyre al seu blog de Lecturas.

| TV3, Casa Real, XCatalunya

Aquest episodi va deixar la parella sense intimitat. Eyre afegeix que “no van poder fer res aquella nit” i que la reina Victòria Eugènia, àvia del rei, ho va descriure en una carta com un moment de profund patiment.

Pazo de Meirás i el llit trencat: una altra escena incòmoda el 1969

La narrativa d'Eyre també evoca unes vacances posteriors, l'agost de 1969, al Pazo de Meirás. Allà, els aleshores prínceps van acudir a la residència de Franco, on van trencar el llit la primera nit d'estada. Segons la periodista, la parella s'hauria excedit en els seus moviments —o en algun excés— encara que ella mateixa admet no saber-ne els detalls: “fent Déu sap què”. Pel que sembla, van informar Carmen Polo que haurien de canviar el llit trencat, deixant entreveure un episodi amb tints carnal-humorístics enmig d'un sopar fred i auster.

Un context històric que ajuda a entendre moltes coses

En plena dictadura de Franco, el casament de Joan Carles I i Sofia va tenir un component institucional pesat. Eyre recorda que Sofia es va casar en una posició de servei a l'Estat fins i tot abans de regnar. També que en moments de joventut va viure la seva nova funció com a princesa amb sacrifici.

| TV3, Casa Real, XCatalunya

La celebració, segons Eyre, va estar marcada per la vigilància del dictador i la necessitat d'agradar, més que per l'afecte autèntic. L'entorn va influir directament en les seves primeres vacances d'estiu, que van tenir lloc a Meirás i el veritable objectiu de les quals era agradar al règim. Eyre parla de l'avorriment i del petó fingit a “l'avi”, el Caudillo, com a gest institucional més que íntim.

Debat a les xarxes socials

Aquest relat forma part d'un extens corpus d'Eyre sobre la Casa Reial. Blogs, entrevistes i programes com Espejo Público han recollit parts d'aquestes anècdotes que combinen documents familiars (com cartes de Victòria Eugènia) i testimonis de fonts properes. No hi ha declaració directa de Zarzuela sobre aquests episodis, cosa que afegeix a la seva credibilitat una aura de discreció informada.

A les xarxes socials, el TikTok oficial de Pilar Eyre promou recents exclusives sobre el rei emèrit i continua alimentant la conversa sobre aquelles dècades de vida pública intensa.

| Casa Real

Aquestes anècdotes, venint de Pilar Eyre, són certes. No són rumors sense fonament, sinó relats construïts amb fonts documentals i confidències ben situades. Es descobriran més detalls del passat real de Joan Carles I i Sofia? Moltes preguntes continuen a l'aire.