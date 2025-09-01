El director de l'Acadèmia de l'Aire assenyala per fi la princesa Leonor: 'Té...'

El director de l'Acadèmia General de l'Aire i de l'Espai ha parlat clar sobre el futur immediat de la princesa Leonor. L'hereva al tron enceta ara l'última etapa de la seva formació castrense i ho farà a San Javier, Múrcia. El mateix responsable de la institució, Luis González, ha precisat com serà realment el seu dia a dia i quin tracte rebrà entre la resta de cadets.
"Viurà exactament igual que un alumne de quart. Té el mateix règim intern, els mateixos horaris, els mateixos àpats, les sortides…", ha detallat González en una entrevista concedida a El Mundo. És a dir, Leonor no comptarà amb dreceres ni privilegis, sinó que experimentarà de primera mà la mateixa disciplina que qualsevol alferes.
El director ha remarcat a més la importància que la princesa es mesuri amb les exigències dels alumnes més avançats. "Els alferes de quart tenen un bagatge i una experiència que s'aplica a ensenyar i a veure com es comporten amb altres companys que estan en formació", ha assenyalat. Segons González, aquesta convivència permet valorar no només els dots de lideratge, sinó també la capacitat d'adaptació a un entorn competitiu i exigent.
Sense tracte de favor: així viurà la princesa el seu dia a dia a San Javier
Aquest 1 de setembre, data en què la princesa inicia aquesta última fase, s'ha posat de relleu el significat del seu pas per l'Acadèmia de l'Aire. Serà el toc final a una preparació que ja l'ha portada per Saragossa i Marín, en terra i en mar. Ara li toca l'aire, amb una rutina fèrria que posarà a prova la seva resistència física, mental i emocional.
El director ha anat fins i tot més enllà a l'hora de marcar els seus objectius. "Voldria que s'endugués el coneixement del nostre esperit aviador, aquesta vocació de servei a Espanya i als espanyols", ha confessat. També ha ressaltat la importància que la princesa conegui personalment els mitjans aeris, els valors de la institució i el sentiment d'equip que defineix el cos.
El dia a dia de Leonor no tindrà concessions, i a les 6:30 hores la diana substituirà el despertador, seguida d'un esmorzar ràpid i de classes intenses fins a la tarda. El sopar està pautat a les 20:30 hores i el silenci obligatori comença a les 22:30 hores. Conviurà en habitacions compartides, banys col·lectius i un mobiliari senzill, un entorn que contrasta amb la comoditat de la Zarzuela.
Tradició, disciplina i vol en solitari: el major desafiament de la princesa Leonor
La formació no només serà acadèmica, sinó també tècnica. Abans de poder pilotar un avió real, haurà de superar etapes en simuladors digitals que reprodueixen amb exactitud el maneig d'una cabina. Només després, i si els instructors la consideren preparada, arribarà el moment del vol en solitari, una fita reservada a qui aconsegueix complir amb els estàndards més alts.
L'experiència connecta a més Leonor amb la tradició familiar. El seu pare, el rei Felip, i el seu avi, Joan Carles I, es van formar en aquesta mateixa institució i van arribar a pilotar avions militars de combat. La princesa, tercera generació a seguir aquests passos, enceta ara l'oportunitat de demostrar que la seva preparació no és simbòlica, sinó real.
La pressió és alta, però la intenció és clara i la futura reina realment viurà el mateix que qualsevol cadet, forjant el seu caràcter en el rigor de la disciplina militar. Sense privilegis, sense concessions i sota la mirada de qui vol comprovar fins on arriba la seva capacitat. La princesa Leonor comença així el repte definitiu de la seva formació.