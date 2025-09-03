La reina Letícia, molt preocupada pel que ha passat amb Leonor a l'Acadèmia de l'Aire

Després de tot un llarg estiu gaudint de la tranquil·litat, l'angoixa i la preocupació han tornat a la vida de la reina Letícia. La princesa Leonor compleix el seu tercer dia a l'Acadèmia de l'Aire de San Javier i Letícia no pot evitar el desassossec davant l'últim.
La reina és conscient que aquesta darrera etapa en la formació militar de la seva primogènita és la més delicada i difícil per a ella. No obstant això, per tradició i història està obligada a superar les seves pors i la seva mare no pot evitar preocupar-se. Des de l'Acadèmia procuren que Leonor se senti còmoda, però té al davant 10 mesos realment durs.
Salten les alarmes en la reina Letícia després de l'últim de la princesa Leonor
La princesa Leonor ja es troba instal·lada en el que serà la seva nova llar durant els pròxims 10 mesos. L'Acadèmia de l'Aire de San Javier acull entre els seus alumnes la primogènita de la reina Letícia amb grans honors. La informació sobre els seus primers dies no ha deixat d'arribar, però una última hora angoixa especialment la dona de Felip.
La reina Letícia està molt preocupada per la por que sent la princesa Leonor a volar i a les alçades. Encara que veure-la pilotar un avió és la imatge que més s'espera de l'hereva, per a Leonor suposa tot un repte. Ve de passar cinc mesos navegant al vaixell escola Juan Sebastián Elcano, on va superar marejos, però ara volar representa quelcom diferent, més profund.
Davant aquesta situació, l'últim que s'ha sabut sobre la princesa és que compta amb un instructor només per a ella. Aquest professional ha estat l'encarregat d'ensenyar-li l'avió que, en la seva etapa final a l'Acadèmia, pilotarà en solitari. Es tracta de la primera presa de contacte d'allò que més respecte i nerviosisme ocasiona a Leonor.
Si bé en la seva etapa a l'Elcano la vam veure pujar al pal major, testimonis afirmen que s'apreciava un tremolor en ella durant el seu ascens. I és que la por de la princesa Leonor a les alçades fa que la reina Letícia apreciï la seva estada a Múrcia amb desassossec.
La reina Letícia sap que Leonor no té més opció
Potser el que més angoixa la reina Letícia és saber que la princesa Leonor ha de passar per aquest tràngol per obligació. El seu rol a la Corona implica ser coneixedora dels tres exèrcits i graduar-se amb honors en cadascun d'ells. La travessia a l'Elcano va ser complicada i Leonor va haver de superar nombroses situacions en alta mar.
No obstant això, l'Exèrcit de l'Aire és el més exigent i el que comporta més complicacions. No només es tracta de saber pilotar un avió, sinó de manejar una màquina capaç de sortejar amb agilitat i precisió una situació bèl·lica. El que afegeix més tensió a una activitat ja de per si dura per a la princesa Leonor.
La reina Letícia ho observa tot amb atenció i preocupació per com Leonor està lluitant per fer front a les seves pors i complir amb la seva obligació. A la seva filla la protegeix una instructora designada, la primera dona pilot d'Eurofighter, a més d'un equip de seguretat i suport personalitzat. És una manera de garantir que la formació continuï sense perdre's cap detall pel vertigen i la por que la princesa Leonor pugui sentir.
L'hereva ha aprofitat aquest estiu per preparar-se i llegir tot sobre avions i protocol de l'acadèmia. Això li dona motivació, encara que confessa que ho afronta “amb ganes d'aprendre” però “a poc a poc”. Una frase que reflecteix aquest equilibri entre il·lusió i respecte per què implica pujar a un avió.
Així les coses, la trajectòria militar de la filla de la reina Letícia avança complint amb escreix el que s'espera d'ella. Però no les seves inquietuds, ja que per a ella suposa un problema enfrontar-se a la seva por de volar.