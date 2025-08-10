Als 76 anys, Carles III i els seus metges prenen una decisió que commou Anglaterra

La figura del rei Carles III continua sent el pilar de Buckingham, tot i els desafiaments que afronta en silenci. Amb 76 anys, la Corona no li permet pauses en la seva agenda i ell tampoc està disposat a cedir. Cada dia és una mostra de resistència per mantenir-se actiu davant les responsabilitats del seu regnat.
El seu entorn més proper és conscient de la determinació amb què afronta aquest moment. No obstant això, no tothom està d'acord amb la decisió que Carles ha pres sobre la seva salut. Les opinions estan dividides, però Carles III es manté ferm i no sembla disposat a canviar.
La controvertida teràpia Gerson i els seus alts costos
En la seva recerca de benestar, el monarca ha incorporat la teràpia Gerson a la seva rutina diària. Es tracta d'un tractament alternatiu que inclou enemes de cafè, sucs naturals i costoses injeccions de vitamines. La despesa setmanal d'aquesta pràctica supera els 4.900 euros, sense comptar els 20.000 euros addicionals per les injeccions.
Tanmateix, la comunitat mèdica ha estat taxativa segons la seva opinió. Organitzacions com Cancer Research UK insisteixen que no existeix evidència científica que avali la seva efectivitat. L'oncòleg Michael Baum va ser contundent en afirmar: “El rei s'ha equivocat”.
Malgrat les crítiques, Carles III segueix endavant. El seu objectiu no és trobar una cura miraculosa, sinó alleujar el desgast físic i guanyar energia per complir amb la seva agenda. La seva decisió ha generat un intens debat al Regne Unit, però ell prioritza el seu benestar.
Les teràpies poc convencionals i el desafiament de continuar sent rei
A més de la teràpia Gerson, el rei ha recorregut a sessions de ioga terapèutic com a part de la seva estratègia per gestionar el dolor. Aquesta disciplina li permet mantenir la ment enfocada i reduir la tensió física. Va sorprendre també en incorporar l'ús de cànnabis medicinal, autoritzat al Regne Unit des de 2018 per a casos de patologies greus.
El propòsit de Carles és clar: resistir i mantenir-se al capdavant de les seves funcions oficials el màxim temps possible. La seva lluita és silenciosa, però el seu compromís amb la institució continua intacte. Cada jornada que aconsegueix complir representa una petita victòria personal.
Mentre a Buckingham es mantenen les tradicions, el rei lliura la seva batalla diària amb disciplina i determinació. La seva decisió de buscar alternatives mostra el seu desig de continuar sent un referent per a la monarquia britànica.