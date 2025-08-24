Xabi Alonso sorprèn contra l'Oviedo: Vinícius en xoc

La nova era de Xabi Alonso a la banqueta del Real Madrid no ha fet més que començar. I, tot i això, ja està deixant decisions de gran importància. Per a l'enfrontament d'aquest diumenge a la nit al Carlos Tartiere, corresponent a la segona jornada de LaLiga EA Sports, el tècnic ja ha presentat el seu 11.
L'exfutbolista ha decidit prescindir d'una de les seves figures més emblemàtiques. Aquesta maniobra ha generat una onada de sorpresa entre els aficionats, especialment per la titularitat de joves talents. Cal tenier en compte, que el partit es preveu important per mantenir la bona dinàmica després de l'inici de la lliga. La temporada és jove, però l'entrenador basc ja demostra que no li tremolarà el pols per imposar el seu criteri.
El tècnic tolosà agita l'onze inicial en la segona jornada de LaLiga. Ha deixat fora una de les seves màximes estrelles i aposta per la joventut en un duel clau per a les aspiracions de l'equip.
La revolució silenciosa d'Alonso a l'onze
La notícia saltava a una hora de l'inici del partit: Vinícius Júnior es queda a la banqueta. El brasiler, titular indiscutible fins ara, veu com el seu compatriota Rodrygo li pren el lloc al trident ofensiu.
No ha estat l'única sorpresa. L'aposta per la joventut es va fer evident amb la inclusió del prometedor Franco Mastantuono, la perla argentina de 18 anys, que gaudirà de la seva primera titularitat oficial. Al seu costat, Arda Güler repeteix a la sala de màquines, consolidant-se com una peça important en els esquemes inicials del nou entrenador.
La defensa també va presentar novetats significatives. Dani Carvajal i Antonio Rüdiger van tornar a l'eix de la defensa, aportant experiència. La suplència de fitxatges estel·lars com Trent Alexander-Arnold i d'un pilar com Éder Militão confirma que les rotacions seran una constant. Alonso, fidel al seu estil, busca mantenir tota la plantilla connectada i amb opcions de participar, enviant un missatge clar de meritocràcia des dels primers compassos de la competició.
Un context marcat per la tensió i l'oportunitat
La decisió d'asseure Vinícius no sembla ser purament tàctica o de descans. Les darreres setmanes de juliol i principis d'agost, diversos informes apuntaven a un estancament en les negociacions per a la renovació del seu contracte.
Les altes demandes salarials de l'entorn del jugador haurien generat certa tensió amb la directiva, un run-run que ara pren més força. Tot i que Xabi Alonso va afirmar a la roda de premsa prèvia que totes les decisions de l'onze són "exclusivament" seves, aquest moviment s'interpreta com un cop d'autoritat i un avís per a una de les estrelles del vestidor.
Mentrestant, per al Real Oviedo, el partit és una festa històrica. El club asturià torna a la màxima categoria del futbol espanyol després de 24 llargs anys.
Malgrat la derrota inicial contra el Villarreal (2-0), que els situa a l'última posició de la taula, la il·lusió al Carlos Tartiere serà màxima. Per al Real Madrid, que va començar la temporada amb una victòria per la mínima, l'objectiu és sumar tres punts. Això li permetria igualar el Barça a la classificació.
La pissarra de Xabi i l'impacte de les noves cares
L'alineació presentada per Xabi Alonso suggereix un sistema flexible, possiblement un 4-3-3 amb vocació ofensiva. La presència de Tchouaméni com a ancoratge al centre del camp, escortat per l'energia de Fede Valverde i la creativitat d'Arda Güler, busca controlar el ritme del partit. A dalt, la responsabilitat recaurà sobre un trident inèdit. Kylian Mbappé serà la referència principal, flanquejat per la velocitat i el desbordament de Rodrygo i la desimboltura de Mastantuono.
El jove argentí ja va deixar bones sensacions en el seu debut contra Osasuna, participant activament i mostrant detalls de la seva qualitat. Ara, davant d'un escenari imponent, tindrà l'oportunitat de demostrar que la seva inclusió no és anecdòtica.