Xabi Alonso sorprende contra el Oviedo: Vinícius en shock

La nueva era de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid no ha hecho más que comenzar. Y pese a eso, ya está dejando decisiones de gran calado. Para el encuentro de esta noche de domingo en el Carlos Tartiere, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, el técnico ya ha presentado su 11.

El ex futbolista ha decidido prescindir de una de sus figuras más emblemáticas. Esta maniobra ha generado una oleada de sorpresa entre los aficionados, especialmente por la titularidad de jóvenes talentos en un partido que se presume importante para mantener la buena dinámica tras el arranque liguero. La temporada es joven, pero el entrenador vasco ya demuestra que no le temblará el pulso para imponer su criterio.

El técnico tolosarra agita el once inicial en la segunda jornada de LaLiga. Ha dejado fuera a una de sus máximas estrellas y apostando por la juventud en un duelo clave para las aspiraciones del equipo.

| YouTube, XCatalunya

La revolución silenciosa de Alonso en el once

La noticia saltaba a una hora del inicio del partido: Vinícius Júnior se queda en el banquillo. El brasileño, titular indiscutible hasta ahora, ve cómo su compatriota Rodrygo le arrebata el puesto en el tridente ofensivo.

No ha sido la única sorpresa. La apuesta por la juventud se hizo evidente con la inclusión del prometedor Franco Mastantuono, la perla argentina de 18 años, que disfrutará de su primera titularidad oficial. Junto a él, Arda Güler repite en la sala de máquinas, consolidándose como una pieza importante en los esquemas iniciales del nuevo entrenador.

La defensa también presentó novedades significativas. Dani Carvajal y Antonio Rüdiger regresaron al eje de la zaga, aportando experiencia. La suplencia de fichajes estelares como Trent Alexander-Arnold y de un pilar como Éder Militão confirma que las rotaciones serán una constante. Alonso, fiel a su estilo, busca mantener a toda la plantilla enchufada y con opciones de participar, enviando un mensaje claro de meritocracia desde los primeros compases de la competición.

Un contexto marcado por la tensión y la oportunidad

La decisión de sentar a Vinícius no parece ser puramente táctica o de descanso. En las últimas semanas de julio y principios de agosto, diversos informes apuntaron a un estancamiento en las negociaciones para la renovación de su contrato.

| Canva

Las altas demandas salariales del entorno del jugador habrían generado cierta tensión con la directiva, un runrún que ahora cobra más fuerza. Aunque Xabi Alonso afirmó en la rueda de prensa previa que todas las decisiones del once son "única y exclusivamente" suyas, este movimiento se interpreta como un golpe de autoridad y una advertencia para una de las estrellas del vestuario.

Mientras tanto, para el Real Oviedo, el partido es una fiesta histórica. El club asturiano regresa a la máxima categoría del fútbol español después de 24 largos años.

A pesar de la derrota inicial contra el Villarreal (2-0), que los sitúa en la última posición de la tabla, la ilusión en el Carlos Tartiere será máxima. Para el Real Madrid, que comenzó la temporada en la octava plaza tras su victoria por la mínima, el objetivo es sumar tres puntos. Esto le permitiría igualar al Barça en la clasificación.

La pizarra de Xabi y el impacto de las nuevas caras

La alineación presentada por Xabi Alonso sugiere un sistema flexible, posiblemente un 4-3-3 con vocación ofensiva. La presencia de Tchouaméni como ancla en el centro del campo, escoltado por la energía de Fede Valverde y la creatividad de Arda Güler, busca controlar el ritmo del partido. Arriba, la responsabilidad recaerá sobre un tridente inédito. Kylian Mbappé será la referencia principal, flanqueado por la velocidad y el desborde de Rodrygo y el desparpajo de Mastantuono.

El joven argentino ya dejó buenas sensaciones en su debut contra Osasuna, participando activamente y mostrando detalles de su calidad. Ahora, ante un escenario imponente, tendrá la oportunidad de demostrar que su inclusión no es anecdótica.