La bona notícia de Paunovic per a la directiva i els aficionats de l'Oviedo

Oviedo respira futbol gran una altra vegada, amb el retorn de la Lliga al Carlos Tartiere. La ciutat espera una nit gran, marcada per emoció, memòria i ganes de competir. El calendari ha volgut que el debut a casa arribi davant d'un adversari gegantí.
El visitant arriba amb projecte nou i entrenador amb idees reconeixibles des de la banqueta. L'estrena no va ser una victòria, però l'equip té moltes ganes d'encetar la temporada a casa contra el Madrid.
Aquella derrota va deixar aprenentatges tàctics i la necessitat d'ajustar la sortida neta. El missatge intern aquesta setmana va insistir a competir sense por, ordenats i emocionalment preparats.
La notícia que il·lusiona directiva i graderia va arribar a la convocatòria oficial del partit. Paunovic va incloure Eric Bailly i Leander Dendoncker, disponibles per debutar si el guió ho permet. El Carlos Tartiere presentarà un ple, alimentant la sensació d'ocasió gran per als blaus. realoviedo.es
El pla de Paunovic per competir sense complexos davant el Madrid de Xabi Alonso
El tècnic va reclamar defensa ordenada, compromís total i un equip que no s'arronsi. Vol un bloc junt, capaç de córrer cap endavant i sostenir transicions sense precipitació. El rival proposa amplitud i ritme, així que cada pèrdua exigirà màxima vigilància tàctica. La gestió de targetes serà clau, com va recalcar el mateix tècnic en la vigília.
Fitxatges estiu 2025 Real Oviedo: què aporten Dendoncker i Bailly
Dendoncker pot fixar el centre, donar alçada en pilota aturada i ordenar la pressió. La seva lectura tàctica permet col·locacions intel·ligents, tancament de línies i suport entre centrals.
Bailly ofereix agressivitat positiva, duels potents i cobertures llargues per sostenir el bloc. Tots dos arriben amb experiència internacional, elevant la competitivitat interna i alternatives per a escenaris diferents. Els seus perfils encaixen amb una Lliga que exigeix duels, lectura i alçada competitiva constant.
Del trasbals a Vila-real a l'estrena a casa: context, xifres i memòria
Han passat vint-i-quatre anys des de l'últim encontre de Lliga a casa davant d'aquest rival. Aquella etapa va quedar enrere, però ara el retorn exigeix respostes immediates i consistents. La cita del 24 d'agost començarà a les 21:30 CEST i tindrà ambient elèctric. El ple anunciat reforça la connexió amb una afició que marcarà diferències des del minut u. El retorn a Primera es viu com una oportunitat generacional que transcendeix estrictament l'esportiu.
Noms a seguir i possibles XI després de les últimes convocatòries oficials
El visitant recupera Antonio Rüdiger després de sanció, reforçant la seva fortalesa aèria i lideratge. L'atac blanc arriba amb Mbappé en dinàmica golejadora i moviments que exigeixen vigilància constant. L'Oviedo podria apostar per equilibri interior, laterals contingudes i transició ràpida cap a Rondón. Brekalo apunta com a recurs exterior, mentre Cazorla aporta pausa valuosa en moments concrets.