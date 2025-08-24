El fitxatge exòtic que prepara el Reial Mallorca

El Mallorca encareix el tram decisiu de l'estiu amb sensacions mixtes i tasques pendents. L'equip de Jagoba Arrasate va sumar un 1-1 davant el Celta en la segona jornada, un resultat que reforça la idea de créixer des de l'ordre. El punt manté la calma a Son Moix mentre el club accelera operacions clau del mercat estival.
Arrasate ajusta la sala de màquines mentre Samu Costa defineix el seu futur
El cos tècnic prioritza equilibrar el mig del camp en aquests fitxatges estiu 2025 del Real Mallorca, condicionat per la situació de Samu Costa. El portuguès treballa per estar disponible després d'un cop al genoll, però el seu futur continua obert amb interessos externs. La planificació contempla escenaris amb ell i sense, cosa que impactarà directament en l'estructura del centre del camp.
Podrà el Mallorca superar les seves limitacions econòmiques amb moviments intel·ligents?
El club rastreja perfils joves amb projecció i valor de revenda, buscant energia i versatilitat interior. La idea passa per un migcentre capaç de sostenir el ritme i connectar línies amb criteri. Si es produeix una sortida rellevant, la direcció esportiva activarà una incorporació específica per al nucli de l'onze.
L'opció polonesa que guanya enters per rellevar Samu Costa
El candidat que encaixa en aquest pla és Kacper Urbański, migcentre de 20 anys pertanyent a la Bolonya. El seu nom figura a l'agenda bermellona com a alternativa prioritària si es desbloqueja l'operació de sortida al pivot. La via és en fase exploratòria, però respon al perfil que demana Arrasate per elevar la competitivitat interior.
Xifres recents i contracte: per què convenç la seva relació qualitat-preu
Urbański va deixar mostres de personalitat a la 24/25, amb minuts repartits a la Serie A i Copa. Va disputar 4 partits de Champions amb la Bolonya, experiència diferencial per a un jugador de la seva edat. Manté contracte fins al 2026, un marc negociador que permet fórmules de traspàs o cessió amb opció de compra.
Un internacional recent que aporta regat curt, canvi de ritme i arribada
El migcampista ja és internacional absolut amb Polònia i va entrar a la llista definitiva de l'Euro 2024. Va sumar aparicions al torneig continental i va debutar amb l'absoluta el juny de 2024, demostrant personalitat en escenaris exigents. Per al model d'Arrasate encaixa com a interior dinàmic, amb peu per girar pressió i atacar intervals entre línies.
Amb Costa a la plantilla, Urbański podria actuar com a interior avançat en un 4-3-3 amb recorregut. Sense Costa, el seu ús alternaria entre un doble pivot agressiu i un interior de possessió amb arribada. La seva lectura sense pilota i el seu toc vertical permeten augmentar metres guanyats després de recuperació.
Fitxatges ja tancats que sostenen el projecte i amplien la rotació
Mentrestant, el club ha apuntalat la plantilla amb operacions de pes aquest estiu. Pablo Torre va arribar en propietat i firma com a aposta estratègica de creativitat entre línies. S'hi sumen el porter Lucas Bergström, l'ariet Mateo Joseph cedit pel Leeds i el central Marash Kumbulla a préstec amb opció de compra.
Calendari, tancament de mercat i una decisió que marcarà el curs
Amb la Lliga ja en marxa i el calendari empenyent, cada moviment té efecte dòmino immediat. La decisió sobre Costa activarà o frenarà l'assalt per Urbański en aquests últims dies. El Mallorca necessita precisió quirúrgica per reforçar sense perdre equilibri competitiu a curt termini.