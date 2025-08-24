Adrián Sánchez destapa l'àudio del VAR del Llevant - Barça: Escàndol enorme

En aquesta segona jornada hi ha futbol, tensió i una ressaca que supera el marcador. El duel a València va ser vibrant i imprevisible, però va deixar alguna cosa més que emocions fortes. La conversa sobre el videoarbitratge ocupa ara el centre del debat a tota la Lliga.
Un partit trepidant eclipsat per la ressaca arbitral a València
El Llevant va obrir el partit amb encert i va ampliar la renda abans del descans amb un penal. L'acció va ser revisada a pantalla i va castigar una mà molt dubtosa del lateral esquerre del Barcelona. El penal el va transformar José Luis Morales, deixant el guió costa amunt abans del descans per al visitant. Reuters
Adrián Sánchez difon la gravació i encén el debat sobre les mans
Adrián Sánchez, creador de Más que Pelotas, va difondre la gravació que va circular després de l'enfrontament. La seva publicació va multiplicar la repercussió del cas i va qüestionar el criteri aplicat a les mans. Al seu vídeo, va definir el contingut com un escàndol i va demanar uniformitat en les revisions.
Les frases del VAR que expliquen la sanció i desfermen l'escàndol
En la revisió se sent una trucada al monitor recomanant revisar una possible mà sancionable. Tot seguit es descriu que el braç està lluny del cos i força separat del tronc. La seqüència es tanca amb la validació final del penal després d'afirmar que el defensor treu el braç. L'acció afecta Alejandro Balde i succeeix al minut 47 de l'enfrontament.
Després de l'intermedi, el campió va accelerar amb dinamisme interior i més agressivitat en la pressió. L'impuls es va traduir en gols de Pedri i Ferran Torres, abans del desenllaç definitiu. El desenllaç definitiu va ser un autogol d'Unai Elgezabal després d'una centrada de Lamine Yamal.
Les entrades de Gavi i Dani Olmo van oferir energia i precisió entre línies durant la remuntada. Marcus Rashford va ser titular i va sortir al descans després d'una primera part discreta.
Reglament, Circular vigent i qui eren al VAR a València
El col·legiat principal va ser Alejandro Hernández Hernández, assistit a la sala VOR per Jorge Figueroa Vázquez. La Federació va difondre l'àudio oficialment el vint-i-quatre d'agost per explicar la decisió presa.
Analistes com Archivo VAR consideren que no és penal per braç proper i en recollida. El precedent immediat va ser la mà de Tchouaméni sense càstig, que alimenta la comparació.
Conseqüències esportives immediates i la pregunta que queda a l'aire
El partit pertany a la Lliga EA Sports 2025/26 i es va disputar el vint-i-tres d'agost. El Barcelona va remuntar amb caràcter i va tancar una victòria d'enorme valor. El campió mirarà ara cap al Rayo Vallecano mentre espera que l'arbitratge recuperi credibilitat