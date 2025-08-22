Edu Aguirre parla clar, clatellot per a Vinicius i confiança en Rodrygo: 'Jo no...'

El Real Madrid va començar LaLiga 2025 amb victòria al Santiago Bernabéu, tot i que la polèmica arbitral i les actuacions individuals han generat un intens debat. Més enllà del triomf davant Osasuna, el focus ha recaigut en dos noms propis: Vinicius Júnior i Rodrygo Goes.
Vinicius, entre la frustració i les crítiques pel seu rendiment
El brasiler va ser titular en l'estrena de la lliga, però el seu rendiment va deixar molt a desitjar. Va disputar 78 minuts abans de ser substituït, amb un balanç estadístic preocupant: un sol xut, cap a porteria, un regat completat de cinc intents i fins a 14 pèrdues de pilota. El seu llenguatge corporal, marcat per les protestes arbitrals més que pel seu impacte ofensiu, va reflectir una versió molt allunyada de la que el madridisme espera.
Edu Aguirre, col·laborador habitual a El Chiringuito, no va dubtar a assenyalar aquesta manca de motivació com un problema per al Real Madrid. “Jo vull un Vinicius motivat. Ara bé, si no ho està i els números són molt pobres, a mi em ve molt de gust veure Rodrygo per l'esquerra”, va comentar convençut.
Rodrygo, motivació renovada per convèncer Xabi Alonso
Davant la imatge apagada del seu compatriota, Rodrygo travessa un moment diferent. Tot i quedar-se sense minuts en el debut de la lliga, des de l'entorn del jugador s'assegura que està molt motivat. Aguirre ho va corroborar durant la seva intervenció: “Em diuen que Rodrygo està molt motivat. No motivat per veure Vinicius així. Sinó motivat per quedar-se al Real Madrid; motivat per convèncer Xabi Alonso; i motivat amb aquesta temporada”.
El periodista va insistir que l'atacant ha de ser una peça important al llarg del curs, tot i els dubtes generats per la competència. “Rodrygo al meu equip. Podeu debatre si ha de ser titular o no, podeu dir que preferiu Brahim o Mastantuono, però la temporada és de 65-70 partits”, va sentenciar.
Un futur incert marcat per rumors de traspàs
Les darreres setmanes, el nom de Rodrygo ha sonat amb força al mercat. Les suplències recents han alimentat els rumors d'una possible venda. Tanmateix, Edu Aguirre va llançar un missatge clar contra aquesta possibilitat. “Malvendre Rodrygo per 70 o 80 milions... imagina't que està al París Saint-Germain i el Real Madrid s'hi interessa. Quant ens demanen? De 150 cap amunt”.
Unes declaracions que connecten amb la percepció d'una part de l'afició: Rodrygo és un actiu estratègic que no pot sortir per un preu reduït. La seva capacitat d'adaptar-se a les tres posicions de l'atac i la seva experiència en partits grans reforcen aquesta idea.
Ara la tasca recau en Xabi Alonso, que haurà de gestionar el repartiment de minuts entre Vinicius, Rodrygo, Brahim, Mastantuono i Mbappé. La competència interna és ferotge, i el tècnic vol que tots els seus atacants mantinguin un nivell alt durant una temporada que s'anticipa exigent en totes les competicions.