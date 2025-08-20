Xabi Alonso sentencia sobre Rodrygo després de fer-lo seure a la banqueta: 'Ha estat...'

El Real Madrid va començar LaLiga 2025/26 amb una victòria per la mínima davant l'Osasuna al Santiago Bernabéu. Un penal transformat per Kylian Mbappé va servir per sumar els tres primers punts, en un partit que va deixar sensacions trobades. Vinicius va tornar a mostrar-se apàtic per l'esquerra, recordant la versió irregular de la temporada passada. En canvi, Mbappé va assumir el lideratge ofensiu, confirmant que serà el gran referent de l'atac blanc de nou.
L'onze inicial també va tenir una novetat important: Brahim Díaz va ocupar la banda dreta, el lloc que habitualment pertany a Rodrygo. El brasiler, de fet, no va disputar ni un sol minut.
Mastantuono entra, Rodrygo es queda sense jugar
Al minut 68, Xabi Alonso va decidir donar entrada a Franco Mastantuono en lloc de Brahim Díaz. La perla argentina, de només 18 anys, va rebre la confiança de l'entrenador en un moment clau de l'enfrontament. La conseqüència va ser que Rodrygo va quedar relegat a la banqueta durant els 90 minuts, una situació que va sorprendre molts aficionats i va encendre el debat sobre el seu futur immediat.
El brasiler ve d'un Mundial de Clubs en què gairebé no va tenir protagonisme. Només va ser titular en el primer partit i, dels cinc següents, únicament va participar en dos, sumant només 28 minuts. El patró es repeteix i els dubtes sobre el seu rol a la plantilla augmenten a mesura que s'acosta el tancament del mercat.
La sentència de Xabi Alonso en roda de premsa
Després de l'enfrontament, Xabi Alonso va ser preguntat directament per l'absència de Rodrygo en el debut de lliga. El tècnic va ser clar en la seva resposta:
“El Mundial de Clubs va ser un context diferent, per la competició que era. El d'avui és només un partit. Crec que el Mundial ja el podem deixar enrere i el que compta és a partir d'ara, aquesta nova temporada. Compto, per descomptat, amb Rodrygo. És només un partit; no cal fer una lectura massa a futur. Si d'aquí a tres mesos continua tenint tan pocs minuts, ja tindràs una resposta més encertada, però el d'avui ha estat per circumstàncies del partit i per decisions meves”.
Queda poc més d'una setmana perquè es tanqui la finestra estival i el futur de Rodrygo continua obert. Des del club no descarten una venda si arriba una oferta convincent, tot i que Xabi insisteix que compta amb ell. El brasiler, per la seva banda, vol protagonisme i no està disposat a passar una altra temporada a l'ombra.
El pròxim partit del Real Madrid serà diumenge a les 21:30 hores al Carlos Tartiere, davant un Oviedo acabat d'ascendir. Serà una nova oportunitat per comprovar si Rodrygo torna a entrar en els plans d'Alonso o si continua acumulant suplències.
La situació de l'atacant brasiler s'ha convertit en un dels grans temes de l'inici de lliga. La irrupció de Mastantuono i la consolidació de Brahim Díaz amenacen amb restar-li més minuts dels previstos. La resposta del tècnic va ser clara, però els fets conviden a pensar que la competència és més ferotge que mai.