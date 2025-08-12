Florentino Pérez accepta la sortida de Rodrygo, però hi posa una condició: 'O això o res'

Al Reial Madrid, el futur de Rodrygo Goes s'ha convertit en un dels temes més comentats d'aquest mercat. La situació del brasiler, que podria perdre protagonisme aquesta temporada amb Xabi Alonso, ha obert la porta a un possible moviment d'última hora. Tanmateix, des del club blanc el missatge és clar: només hi ha una manera que marxi.
Segons han informat periodistes com Ramón Álvarez de Mon i Arancha Rodríguez, el Reial Madrid no bloquejaria una sortida de Rodrygo si el jugador decideix marxar, però Florentino Pérez ha posat una xifra mínima inamovible sobre la taula: 100 milions d'euros. Aquesta quantitat és el mínim exigit per iniciar qualsevol negociació, i fins ara, asseguren, no ha arribat cap proposta formal.
Arancha Rodríguez ha estat taxativa: “No li tancaran la porta si es vol anar, però haurà de venir amb 100 milions d'euros per buscar la seva sortida”. Això implica que el club no vendrà el brasiler per sota de la seva taxació, independentment de l'interès que pugui generar a Anglaterra o a qualsevol altre país.
El Manchester City, principal interessat
Les darreres setmanes, i també a l'inici de l'estiu, el nom de Rodrygo ha estat vinculat de manera insistent al Manchester City. L'equip de Pep Guardiola busca reforçar el seu atac per l'esquerra després de la cessió de Jack Grealish a l'Everton, la possible marxa de Savinho al Tottenham i les negociacions per vendre James McAtee al Nottingham Forest. El brasiler encaixa en el perfil que busca el tècnic català, que ja el va tenir al seu radar fa dos estius.
Des d'Anglaterra s'apunta que amb 80 milions els ‘citizens’ podrien llançar-se pel fitxatge, tot i que aquesta xifra queda lluny de les pretensions blanques. Guardiola valora la seva capacitat de desequilibri, la seva velocitat i el seu gol, però la decisió final dependrà també de la voluntat del jugador.
Un futur condicionat pels minuts
Rodrygo, que ha estat important les darreres temporades, podria veure reduïda la seva participació per l'arribada de noves estrelles i la competència interna. El mateix Ramón Álvarez de Mon va apuntar que la seva continuïtat podria dependre dels minuts que acumuli en els pròxims partits. Si el seu protagonisme disminueix, la possibilitat d'una sortida augmentaria.
Per ara, Xabi Alonso compta amb ell, i a Valdebebas no contemplen la seva marxa llevat que es compleixi la condició econòmica fixada. El brasiler té contracte en vigor i, ara com ara, la situació és estable, tot i que la pressió mediàtica i l'interès de clubs de primer nivell podrien canviar el panorama en qüestió de dies.
Un culebrot amb final obert
El mercat de fitxatges tanca en poques setmanes, i el cas Rodrygo promet ser un dels últims grans moviments si finalment es produeix. El Reial Madrid manté la seva postura ferma, conscient que el temps juga a favor seu.
La pilota és ara en dos terrenys: el del Manchester City, que haurà de decidir si està disposat a arribar als 100 milions, i el del mateix jugador, que haurà de valorar si està preparat per deixar el Bernabéu. Fins aleshores, tot segueix igual: Rodrygo és jugador del Reial Madrid, però amb una condició que pot canviar-ho tot en qualsevol moment.