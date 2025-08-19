Adrián Sánchez ironitza amb el penal a favor del Real Madrid: «Començar...»

L'inici de la temporada al Santiago Bernabéu no ha trigat a generar debat. El Real Madrid va inaugurar el seu curs de Lliga davant Osasuna amb un 1-0 parcial marcat per un protagonista inevitable: el penal de Kylian Mbappé. El davanter francès ha caigut dint l'àrea després d'una acció defensiva de Juan Cruz.
El tuit d'Adrián Sánchez va encendre la conversa en plena primera jornada
El periodista esportiu va escriure al seu compte de X una frase carregada d'ironia. “Començar la temporada amb un gol de penal és molt Real Madrid”, va publicar Sánchez, generant milers de reaccions en pocs minuts.
El seu comentari apuntava directament a una narrativa recurrent al futbol espanyol. Molts aficionats d'equips rivals solen assenyalar que el Real Madrid rep sovint decisions arbitrals favorables en moments clau.
El partit estava 1-0 i l'ambient era tens a Chamartín
Fins al moment del penal, l'enfrontament estava molt igualat. Osasuna es defensava amb ordre i els blancs trobaven dificultats per obrir espais en atac. El gol va arribar com a alleujament i com a detonant de la polèmica.
Adrián Sánchez va voler posar amb el seu missatge paraules a aquesta percepció. No va qüestionar la legalitat de l'acció, però sí l'oportunitat que tot comencés així. De fet, diversos usuaris van compartir estadístiques de temporades passades per reforçar la ironia.
El francès va demanar la pilota amb decisió. Va enganyar Sergio Herrera i va desfermar l'ovació de l'afició madridista. Mentrestant, Osasuna protestava l'acció de Juan Cruz, que va ser massa imprudent en llençar-se a terra. En la repetició es va veure clar el contacte a la cama de Mbappé. A nivell arbitral no hi va haver gaire discussió.
El comentari de Sánchez divideix els aficionats a les xarxes socials
Les reaccions es van polaritzar entorn de dues posicions molt marcades. Un sector li va donar la raó, entenent el penal com un reflex de la fortuna històrica del Madrid. Un altre grup va defensar amb fermesa que l'acció va ser clara i sense polèmica possible.
El mateix Sánchez va respondre a algunes crítiques amb humor, insistint que el seu missatge era irònic. En les seves paraules: “És el guió de sempre, per això fa gràcia”. Així, va convertir un simple tuit en un dels temes més comentats de la nit.
Context d'estrena per a Xabi Alonso com a tècnic del Real Madrid
El debut de Lliga del nou entrenador afegia un punt extra d'expectació. Xabi Alonso afrontava el seu primer partit oficial a la banqueta del Bernabéu després de succeir Carlo Ancelotti.
L'1-0 parcial oferia alleujament, però també la sensació que l'equip encara necessita rodatge. La pressió alta funcionava, tot i que en el tram inicial va faltar precisió als últims metres. El penal va ser el salvavides perfecte per començar amb avantatge.
Un inici de temporada que ja genera soroll mediàtic
La temporada no ha fet més que començar i ja hi ha debat. La frase d'Adrián Sánchez es va convertir en tendència perquè resumia, en 12 paraules, l'eterna discussió sobre els arbitratges. Més enllà de la ironia, la veritat és que el Real Madrid va trobar en aquella jugada la clau per desencallar un partit complex.