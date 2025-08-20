Gerard Romero diu el que molts pensen després del Reial Madrid - Osasuna: 'El VAR...'

L'estrena de Lliga del Real Madrid no va estar exempta de polèmiques. El conjunt de Xabi Alonso va vèncer per la mínima a Osasuna al Santiago Bernabéu. Tanmateix, l'expulsió rigorosa de Bretones va marcar gran part del debat posterior.
La vermella al defensor navarrès va arribar en el temps de prolongació. El col·legiat Cordero Vega va interpretar una estirada sobre Gonzalo com a acció d'últim recurs. La decisió va ser molt discutida per jugadors i tècnics d'Osasuna immediatament després.
El tuit de Gerard Romero encén les xarxes socials després del duel
Gerard Romero, periodista català i veu reconeguda a Twitch i xarxes, no va trigar a opinar. Ho va fer amb un missatge clar, irònic i molt compartit pels aficionats. “El VAR aquest any serà bonic… ni una repe en condicions de la vermella… miau!”, va escriure Romero.
El missatge de Gerard Romero va reflectir la sensació de milers d'espectadors del partit. Molts van criticar que no es mostressin repeticions clares de l'acció decisiva. L'absència d'imatges convincents va generar una major desconfiança sobre la tecnologia arbitral.
El VAR torna a estar al centre de la polèmica
L'eina tecnològica havia de servir per aclarir jugades confuses en situacions límit. Tanmateix, al Real Madrid - Osasuna es va convertir en un nou focus de dubtes. L'expulsió de Bretones va arribar sense que el públic veiés l'acció repetida amb claredat.
Gerard Romero va subratllar aquesta absència com un exemple d'opacitat del sistema. El periodista va apuntar que sense imatges transparents, la credibilitat del VAR queda danyada. El seu tuit, breum però contundent, va encendre els comentaris a Twitter, Instagram i fòrums esportius.
Mbappé decideix el xoc amb gol de penal a la segona part
Osasuna, ben ordenat en defensa, va aconseguir mantenir la igualtat durant molt de temps. Tanmateix, l'expulsió rigorosa de Bretones va condicionar qualsevol intent de remuntada en el tram final. La decisió del col·legiat va pesar tant com el gol de Mbappé.
El gran focus de debat no va ser el rendiment de Mbappé ni Xabi Alonso. Va ser la sensació que el VAR no ofereix garanties d'igualtat. Gerard Romero va resumir en poques paraules el que pensen nombrosos seguidors de LaLiga. En especial, es qüestiona per què en jugades determinants no es repeteixen imatges.
Una estrena de Lliga amb més dubtes que certeses al Bernabéu
El Madrid comença guanyant, però sense convèncer en el seu joc col·lectiu. Osasuna, mentrestant, marxa amb la sensació d'haver estat perjudicat. Gerard Romero va posar veu a l'enuig generalitzat que circulava entre aficionats i periodistes neutrals.
La temporada tot just comença i el debat sobre el VAR ja crema amb força. La vermella a Bretones es recordarà com el primer gran embolic arbitral. El missatge de Romero, simple, però viral, seguirà sent citat durant setmanes.