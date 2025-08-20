Xabi Alonso sentencia sobre Rodrygo tras sentarlo en el banquillo: 'Ha sido...'

El Real Madrid arrancó LaLiga 2025/26 con una victoria por la mínima frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Un penalti transformado por Kylian Mbappé sirvió para sumar los tres primeros puntos, en un partido que dejó sensaciones encontradas. Vinicius volvió a mostrarse apático por la izquierda, recordando a la versión irregular de la pasada campaña. En cambio, Mbappé asumió el liderazgo ofensivo, confirmando que será el gran referente del ataque blanco de nuevo.

El once inicial también tuvo una novedad importante: Brahim Díaz ocupó la banda derecha, el lugar que habitualmente pertenece a Rodrygo. El brasileño, de hecho, no disputó ni un solo minuto.

Mastantuono entra, Rodrygo se queda sin jugar

En el minuto 68, Xabi Alonso decidió dar entrada a Franco Mastantuono en lugar de Brahim Díaz. La perla argentina, de apenas 18 años, recibió la confianza del entrenador en un momento clave del encuentro. La consecuencia fue que Rodrygo quedó relegado al banquillo durante los 90 minutos, una situación que sorprendió a muchos aficionados y encendió el debate sobre su futuro inmediato.

El brasileño viene de un Mundial de Clubes en el que apenas tuvo protagonismo. Sólo fue titular en el primer partido y, de los cinco siguientes, únicamente participó en dos, sumando apenas 28 minutos. El patrón se repite y las dudas sobre su rol en la plantilla aumentan a medida que se acerca el cierre del mercado.

La sentencia de Xabi Alonso en rueda de prensa

Tras el encuentro, Xabi Alonso fue preguntado directamente por la ausencia de Rodrygo en el debut liguero. El técnico fue claro en su respuesta:

“El Mundial de Clubes fue un contexto diferente, por la competición que era. Lo de hoy es solo un partido. Creo que el Mundial ya lo podemos dejar atrás y lo que cuenta es a partir de ahora, esta nueva temporada. Cuento, por supuesto, con Rodrygo. Es solo un partido; no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de tres meses sigue teniendo tan pocos minutos, ya tendrás una respuesta más certera, pero lo de hoy ha sido por circunstancias del partido y por decisiones mías”.

Queda poco más de una semana para que se cierre la ventana estival y el futuro de Rodrygo sigue abierto. Desde el club no descartan una venta si llega una oferta convincente, aunque Xabi insiste en que cuenta con él. El brasileño, por su parte, quiere protagonismo y no está dispuesto a pasar otra temporada en la sombra.

El próximo partido del Real Madrid será el domingo a las 21:30 horas en el Carlos Tartiere, ante un Oviedo recién ascendido. Será una nueva oportunidad para comprobar si Rodrygo vuelve a entrar en los planes de Alonso o si continúa acumulando suplencias.

La situación del atacante brasileiro se ha convertido en uno de los grandes temas del inicio liguero. La irrupción de Mastantuono y la consolidación de Brahim Díaz amenazan con restarle más minutos de los previstos. La respuesta del técnico fue clara, pero los hechos invitan a pensar que la competencia es más feroz que nunca.