El vídeo de Juanma Rodríguez que se li gira en contra: 'Qui?'

per Sergi Guillén

Juanma Rodríguez és una de les figures més controvertides d'El Chiringuito de Jugones, el programa de tertúlia esportiva liderat per Josep Pedrerol. El seu estil directe i apassionat, carregat d'opinions contundents, l'ha convertit en un personatge polaritzador.

Rodríguez és conegut per la seva fervent defensa del Reial Madrid, equip que recolza incondicionalment, i per les seves crítiques incisives a rivals històrics com el FC Barcelona o l'Atlètic. Entre les seves opinions més polèmiques destaquen les constants acusacions de favoritisme arbitral cap a altres clubs i els seus atacs constants a figures mediàtiques vinculades al Barça.

Les seves declaracions solen generar debats acalorats a xarxes, on compta amb una base de seguidors que l'adoren i detractors que qüestionen la seva imparcialitat. Malgrat les crítiques, Rodríguez segueix sent una peça clau al programa, alimentant la passió i la controvèrsia al món del futbol.

Fa més d'una setmana, després de l'empat del FC Barcelona a Balaídos, diverses personalitats van aprofitar el moment per riure's de la situació de l'equip. Un d'ells va ser Juanma Rodríguez, el col·laborador d'El Chiringuito de Jugones, que va insinuar que l'entorn culer s'havia confiat massa donant la lliga per guanyada al novembre.

I és que a aquest empat del Barça el va seguir la victòria del Reial Madrid a Butarque contra el Leganés, que apropava el club blanc més a prop del liderat. "Ja són aquí", deia Juanma en relació que el Madrid estava a tan sols 4 punts amb un punt menys.

Després d'aquests resultats, l'entorn merenga es va confiar massa, i personalitats com Juanma Rodríguez han acabat menjant-se les paraules. Un altre dels col·laboradors del programa, José Álvarez, va citar el vídeo on Juanma parlava de com el Madrid s'acostava al lideratge.

"Qui?", va publicar el periodista seguit d'unes emoticones de cares rient. Álvarez va citar la publicació el dia d'ahir després de la derrota del Reial Madrid a San Mamés contra l'Athletic Club de Bilbao per 2 gols a 1. I és que amb aquesta derrota, ni encara guanyant el seu partit ajornat davant el València, continuarien estant a la segona posició de la taula.

A més, a la derrota d'ahir, el madridisme ha d'afegir una nova preocupació al seu entorn amb nom i cognom: Kylian Mbappé. L'astre francès va tornar a deixar-nos una actuació molt discreta, i va tornar a marcar en fora de joc i va tornar a fallar un penal després de l'error a Anfield.

La figura del francès està més qüestionada que mai a la capital blanca, i molts comencen a penedir-se d'un fitxatge que esperaven des de ja feia 7 anys. Ara, en dos dies els de Carlo Ancelotti tenen una prova de foc a Montilivi davant el Girona, i una nova ensopegada suposaria dir adéu a la lluita per la lliga.