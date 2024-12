José Álvarez filtra la situació de Joan Laporta: 'Creu que Flick...'

Tot i que el Barça travessa una ratxa negativa, Hansi Flick es mostra tranquil i confiat. El tècnic alemany ha insistit a les rodes de premsa que l'equip té marge de millora i temps per consolidar-se. Tot i això, els problemes actuals generen dubtes a l'entorn culer, sobretot després dels últims resultats a LaLiga.

En els darrers tres partits de LaLiga, el Barça només ha sumat un punt, deixant escapar un avantatge considerable sobre el Reial Madrid. Aquest declivi ha preocupat Joan Laporta, que segons José Álvarez a El Chiringuito, no està passant pel seu millor moment. "Laporta no està bé després de la derrota contra Las Palmas. Va acabar molt enfonsat després d'un cap de setmana especial per l'aniversari", va assenyalar el periodista.

Tot i aquesta situació, el club segueix confiant plenament en Flick. Segons Álvarez, les converses recents entre Laporta i el tècnic alemany han estat clau per transmetre tranquil·litat. "En general, al club han entès el missatge de Flick. Veuen positiu que protegeixi els joves i no els exigeixi guanyar tot ja", va explicar.

El Barça, que aquest any ha hagut de recórrer més que mai a la pedrera a causa de les limitacions econòmiques, valora molt aquesta gestió. Flick ha destacat per evitar llançar missatges de pressió extrema, cosa que s'interpreta com un moviment estratègic per no cremar els nous talents. "Ho entenen com una protecció cap als joves", va afegir José Álvarez.

El caràcter crític de Flick, un punt a favor

Un altre aspecte que agrada al Barça és el caràcter crític del tècnic alemany, que no s'amaga a l'assenyalar problemes. "Els agrada que Flick sigui directe i que, si ha d'assenyalar manca d'intensitat, ho faci sense cap problema", va indicar Álvarez. Al vestidor i al club coincideixen que un dels grans errors de l'equip actualment rau en la falta d'intensitat. Flick ha incidit en aquest punt com un factor clau a la baixada de rendiment recent.

A més, l'estil de joc del Barça s'ha tornat més previsible, cosa que preocupa als despatxos. Tot i això, el missatge de Flick, que combina autocrítica i confiança en el projecte, ha aconseguit mantenir el vestidor i la directiva alineats. "Per tant, estan amb Flick al cent per cent", va assegurar Álvarez.

| FCB

Tot i el suport a Flick, la preocupació a l'entorn culer és evident. "Per primera vegada trobo preocupats alguns al club", va asseverar José Álvarez. La pressió per tornar al camí de l'èxit i el pes dels mals resultats recents generen tensions, especialment a Joan Laporta. El president del Barça és conscient que les expectatives a l'equip són sempre màximes, i aquesta situació posa a prova el lideratge.

Els blaugranes tenen una oportunitat d'or per rescabalar-se aquesta nit al sempre complicat estadi de Son Moix, on s'enfronten a un RCD Mallorca en un molt bon estat de forma.