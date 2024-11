Juanma Rodríguez s'emporta les mans al cap amb Mbappé: 'Tinc la sensació...'

El Reial Madrid tenia ahir a la nit una missió clau en la visita a Anfield per enfrontar-se al Liverpool en un partit decisiu de Champions. Sense Vinicius, lesionat, les esperances estaven dipositades a Kylian Mbappé, que finalment va poder jugar en la seva posició favorita, la banda esquerra. Tot i això, el francès no va aconseguir complir amb les expectatives i va deixar més dubtes que certeses en un duel on s'esperava el seu lideratge i capacitat per marcar diferències.

Kylian Mbappé va protagonitzar una actuació que ha encès les alarmes al madridisme. Erràtic durant tot el matx, amb prou feines va completar el 50% dels seus regats, només va disparar una vegada a porteria, va perdre 15 possessions i va fallar un penal que podria haver canviat el rumb del partit. Tot i tenir l'escenari perfecte per demostrar la seva vàlua, el davanter no va estar a l'altura, cosa que ha incrementat les crítiques cap al seu rendiment des que va arribar al Reial Madrid.

Arran d'això, ahir a la nit, a El Chiringuito, Juanma Rodríguez no va amagar la seva frustració i va expressar el que molts aficionats senten: la paciència amb Mbappé s'està esgotant. "Ja està bé de raons i de milonges, home, ja està bé. Ets el millor, cony. Trenca-la, què més vols?", va exclamar visiblement enfadat. El periodista va fer referència al fet que l'extrem va tenir l'oportunitat de brillar en la seva posició favorita, sense la competència de Vinicius, però no va aconseguir aprofitar-la. "Aquí la tens, la banda esquerra per a tu. L'altre està amb gel. Què més necessites?", va continuar.

Juanma Rodríguez, amb la seva habitual vehemència, va fer un balanç crític dels darrers anys que el Reial Madrid va passar perseguint l'astre francès. "Tinc la sensació que he estat perdent set anys de la meva vida. Esperant un jugador que marcaria diferències, i no em marca res, ni un penal", ha lamentat. Aquestes declaracions reflecteixen el descontentament d'una part del madridisme que esperava que Mbappé es convertís en el líder indiscutible de l'equip.

| Real Madrid

La comparació amb Marc Casadó

La frustració no només rau en el rendiment d'ahir, sinó en allò que simbolitza per al club. Mbappé va ser presentat com una figura capaç de canviar partits i portar el Reial Madrid a noves cotes d'èxit, però fins ara el seu impacte ha estat limitat. Juanma Rodríguez va comparar la situació amb jugadors com Vinicius, que, en enfrontaments passats contra el Liverpool, va mostrar un caràcter decisiu, com a la remuntada èpica del 2022 a Anfield.

"És un futbolista que ha de marcar la diferència, cony. Que aquests senyors[Barça]treuen Casado i està donant lliçons de futbol", va apuntar Juanma Rodríguez.

El Reial Madrid i la seva afició han dipositat enormes expectatives a Mbappé, però nits com ahir, on el francès va passar desapercebut, generen un desconcert creixent. Amb l'equip necessitat de lideratge i de resultats, la pressió sobre l'atacant no fa més que augmentar. El madridisme continua esperant el Mbappé diferencial que durant anys semblava ser la peça que faltava per dominar Europa, però cada cop hi ha menys marge per a les excuses.