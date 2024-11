Ultimàtum de Juanma Rodríguez a Kylian Mbappé: 'La caída del higo chumbo'

El Madrid afronta aquesta nit un duel crucial a Anfield, un escenari de llegendes i malsons per als grans equips d'Europa. Els blancs arriben al matx en una posició delicada després d'haver perdut dos dels primers quatre partits de la fase de grups de la Champions. Al davant tindran el Liverpool, líder destacat de la Premier League i l'únic equip que ha guanyat els seus quatre partits en aquesta competició continental. La pressió és màxima, i les mirades estan posades a Kylian Mbappé.

| Real Madrid

En aquest context, Juanma Rodríguez, col·laborador d'El Chiringuito, no ha dubtat a llançar un missatge directe i contundent al davanter francès al programa matinal de SportPlus. "Et toca. Avui no hi ha excuses", va sentenciar Rodríguez, subratllant que el partit d'aquesta nit és el moment ideal perquè Mbappé demostri perquè el Reial Madrid va lluitar set anys per fitxar-lo. Sense Vinicius Jr., lesionat durant tres setmanes, l'extrem esquerre, posició natural de Mbappé, queda lliure, i la pressió per brillar recau exclusivament sobre ell.

La situació actual del francès a l'equip blanc no ha estat exempta de polèmica. Acostumat a jugar a la banda esquerra, Mbappé ha hagut d'adaptar-se al lloc de davanter centre a causa de la titularitat indiscutible de Vinicius a la seva posició favorita. Tot i això, el seu rendiment fins ara no ha estat tan determinant com s'esperava. "Avui no tens competència. La banda esquerra, avui tota per a tu. A gaudir i a galopar", va insistir Juanma Rodríguez, deixant clar que aquesta és l'oportunitat que Mbappé feia temps que esperava.

Li demana a Mbappé fer de Vinicius

El partit d'aquesta nit a Anfield també porta records recents d'un enfrontament èpic entre el Reial Madrid i el Liverpool a la Champions 2022/23. En aquella ocasió, els blancs van remuntar un 2-0 advers per guanyar-ne 2-5, liderats per un Vinicius Jr. estel·lar amb dos gols i una assistència. Rodríguez no ha dubtat a comparar els dos jugadors, destacant l'impacte decisiu de Vinicius en aquell matx. "L'altre, el que és a casa seva amb gel, ja ho ha fet. Amb tot en contra. Dóna-me-la a mi, i pum", va recordar amb vehemència.

| @vinijr, Vinicius Junior, Kylian Mbappe

Mbappé tindrà aquesta nit la responsabilitat de liderar el seu equip davant d'un dels rivals més durs del continent. Anfield és un escenari que exigeix grandesa, i Rodríguez va deixar clar que no hi ha lloc per a excuses: "Avui, rodo gros, bou de 600 quilos, negre zaí, i tu, a portagallola". El missatge no podria ser més clar. El Reial Madrid necessita un Mbappé diferencial, capaç de marcar la diferència en un moment de necessitat extrema.

El partit contra el Liverpool no és només una prova per als blancs, sinó també per a Mbappé, que té l'oportunitat de reafirmar-se com l'estrella que tots esperen. Aquesta nit, a Anfield, el francès té la possibilitat de canviar la narrativa i demostrar que és a l'alçada de les expectatives. "Vull veure'l. Amb aquests ullets verds que m'ha donat Déu", va concloure Rodríguez, deixant el llistó altíssim per al davanter.