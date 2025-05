La UEFA riu del Barça, polèmica: Premiats els àrbitres del partit contra l'Inter

Les ferides obertes per l'eliminació del Barça a la semifinal de Champions League contra l'Inter segueixen supurant. Ara, la UEFA afegeix més polèmica en confirmar que Dennis Higler i Pol Van Boekel, responsables del VAR en la controvertida tornada al Giuseppe Meazza, seran premiats amb la final entre Inter i PSG a Munic.

La decisió de la UEFA arriba com una gerra d'aigua freda per al Barça, indignat després de la sèrie de polèmiques decisions arbitrals que van ser decisives per al resultat final del partit davant l'Inter. Les protestes culers es van centrar especialment en la tasca dels àrbitres neerlandesos encarregats del VAR.

Entre les decisions més qüestionades destaca l'acció de Lamine Yamal, inicialment assenyalada com a penal per Marciniak, però finalment anul·lada després de revisió del VAR en considerar que el primer contacte va ocórrer fora de l'àrea. Arxiu VAR, un compte especialitzada en anàlisi arbitral, va afirmar que van existir dos contactes clars, el segon d'ells sobre la línia, validant així la decisió inicial del col·legiat polonès. És a dir, que s'hauria d'haver assenyalat la pena màxima.

| Movistar Plus+, Twitter

També va ser polèmica la no intervenció del VAR en una aparent falta prèvia de Denzel Dumfries sobre Gerard Martín en la jugada que va culminar en l'agònic empat a tres de l'Inter. Aquesta jugada va generar enorme indignació en el Barça, ja que el VAR ni tan sols va revisar aquesta acció, permetent que el gol d'Acerbi pugés al marcador i enviés el partit a la pròrroga.

Tampoc es va lliurar de crítiques l'acció del penal assenyalat sobre Lautaro Martínez en una entrada dubtosa de Pau Cubarsí. L'analista arbitral Pável Fernández va manifestar que, després d'analitzar nombroses repeticions, no veia un contacte clar suficient com per assenyalar la pena màxima, cosa que va agreujar encara més les protestes del barcelonisme.

Crítiques des de la cúpula del Barça

Personalitats del club com el president Joan Laporta, l'assessor esportiu Enric Masip, i jugadors importants com Pedri o Eric García van criticar obertament l'arbitratge rebut. "Cada decisió 50-50 era per a ells", va afirmar Hansi Flick amb evident decepció.

Enric Masip va ser especialment contundent, assenyalant que des dels primers minuts del partit es notava l'actitud parcial de l'àrbitre Marciniak: "Al minut tres ja amenaçava la banqueta, l'actitud era agressiva i perjudicial des de l'inici". Masip va qüestionar directament les designacions arbitrals, insinuant que no eren casuals donades les circumstàncies prèvies i els antecedents negatius que el Barça ja havia patit amb els mateixos col·legiats.

Per la seva banda, Marciniak va respondre amb duresa en una entrevista recent, qualificant les protestes culers com "ridícules i estúpides". "No vaig fer mal a ningú", va afirmar el col·legiat polonès amb to desafiant, afegint que el polèmic gol de l'empat interista va ser "totalment vàlid".

Aquesta designació arbitral per a la final de la Champions League és vista per l'afició blaugrana com una provocació oberta de la UEFA, un organisme cada vegada més qüestionat per les seves decisions polèmiques. Amb el nomenament de Higler i Van Boekel per al partit més important de la temporada, la UEFA sembla ignorar completament les queixes del Barça, deixant en evidència la seva postura davant una controvèrsia que encara té recorregut i que segur afegirà més llenya al foc en futurs enfrontaments. I això que, encara que hi va haver algunes decisions simplement polèmiques, n'hi ha d'altres indubtable i injustificablement errònies.