Florentino Pérez en shock: Erling Haaland pren una decisió gràcies a Joan Laporta

Durant anys, el nom d'Erling Haaland ha sobrevolat l'òrbita dels grans clubs europeus. Des de la seva explosió a la Bundesliga fins a la seva consagració al Manchester City, el davanter noruec ha estat objecte de desig d'equips com el Bayern, el PSG, el Real Madrid… i, per descomptat, el FC Barcelona.

El que semblava una possibilitat remota —veure Haaland vestit de blaugrana— ara pren forma amb més claredat. Fonts properes a l'entorn del jugador asseguren que el noruec ha començat a prendre decisions de futur. I el més cridaner és que la seva preferència és inequívoca: vol jugar al Barça.

Un nou rumb per a la seva carrera

Erling Haaland ha conquerit tot el que es pot conquerir a Anglaterra. Campió de Premier, golejador destacat, campió de Champions i peça central del City de Guardiola. Però com molts grans talents europeus, veu a LaLiga un nou desafiament i un aparador diferent.

| XCatalunya

Durant molt de temps, el Real Madrid es perfilava com el seu destí lògic. No obstant això, l'arribada de Mbappé, la consolidació de Vinícius i l'esquema actual de Carlo Ancelotti han canviat el panorama. En un sistema que prioritza el francès com a davanter centre, Haaland tindria un paper secundari. I això, per a un depredador com ell, no és opció.

El Barça li ofereix lideratge total

Al Camp Nou, en canvi, el camí està desbrossat. Lewandowski encararà els seus últims anys de carrera i el club necessita una figura dominant per liderar la nova era juntament amb Lamine Yamal i altres joves talents. En aquest context, Haaland es projecta com el nou emblema esportiu del club.

| F.C. Barcelona, XCatalunya, @ManCity

La sintonia entre Laporta i Rafaela Pimienta, l'agent del davanter, és excel·lent. Ja hi va haver contactes en el passat, i encara que aleshores el Barça no estava preparat econòmicament per afrontar l'operació, la relació mai es va trencar. Al contrari, ha madurat amb el temps.

Hansi Flick, clau en l'operació

El nou tècnic del Barça, Hansi Flick, també juga un paper important. El seu perfil seriós, la seva aposta pel talent jove i la seva experiència en l'elit europea li aporten credibilitat al projecte. Haaland no busca només un bon contracte: vol un equip competitiu, ambiciós i centrat en la seva figura.

Flick veu en ell el seu nou referent ofensiu. Un jugador capaç de marcar 40 gols per temporada, condicionar defenses i ser l'eix sobre el qual girin els mecanismes ofensius de l'equip. No hi ha dubtes dins del cos tècnic: si cal fer una gran inversió, que sigui per Haaland.

Una operació a mitjà termini

Això sí, el fitxatge no serà immediat. El Barça treballa amb la vista posada a l'estiu de 2026. Per aleshores, Lewandowski ja haurà acabat contracte, el club espera haver consolidat la seva recuperació econòmica, i Haaland estarà en disposició de sortir del City per una clàusula que s'activarà en aquell moment.

La xifra total rondaria els 175 milions d'euros, entre traspàs i salari. Però amb el nou acord amb Nike, l'augment d'ingressos per entrades i marxandatge, i l'empenta institucional que genera l'arribada d'estrelles, el Barça considera viable l'operació si planifica bé els seus comptes.

El bombazo final: Haaland tria el Barça

Avui dia, el Real Madrid no està en l'equació. Haaland no vol ser l'ombra de ningú. Al Barça, en canvi, seria el sol. Un líder absolut. I la notícia que fa tremolar el mercat ja és sobre la taula: Erling Haaland ha comunicat al seu entorn que el seu destí a Espanya és el FC Barcelona. Si el club compleix la seva part, el noruec vestirà de blaugrana el 2026.