Carlos Martínez s'encara amb el barcelonisme: 'Sembleu...'

per Mireia Puig

El Clàssic entre Barça i Real Madrid va deixar moltes seqüeles. Més enllà del 4-3 final, de la remuntada blaugrana i de la gairebé segura conquesta de LaLiga per part del conjunt de Hansi Flick, les xarxes socials van cremar per alguna cosa més: la cobertura de Movistar. I en especial, pels comentaris del narrador Carlos Martínez, acusat una vegada més de biaix anticuler.

Lluny d'apagar el foc, el mateix Martínez va avivar la polèmica amb un missatge a les xarxes socials que va ser interpretat com una burla cap als subscriptors que criticaven la manca de neutralitat. En un entorn ja caldejat per decisions arbitrals discutides, l'enfadament del barcelonisme va explotar.

Un Clàssic que va tornar a ser un volcà

El partit no va decebre. Amb gols, errors, intensitat i tensió, el xoc va ser una muntanya russa emocional. Mbappé va avançar el Madrid amb dos gols matiners. Però el Barça va remuntar amb gols d'Eric García, Lamine Yamal i un doblet de Raphinha abans del descans. El francès va signar el seu hat-trick a la segona part, però no va evitar la derrota.

| Twitter

Amb aquest triomf, el Barça es posa a set punts del Real Madrid, amb nou per jugar-se. Virtualment campió. I a més, vencedor de tots els Clàssics del curs: en pretemporada, Supercopa, Copa i Lliga. La dada deixa tocat el conjunt d'Ancelotti, però sobretot, encén els debats externs.

L'arbitratge, una altra vegada al centre del focus

L'actuació d'Hernández Hernández va tornar a ser polèmica. Una mà clara de Tchouaméni no sancionada com a penal, un gol anul·lat a Fermín López en el tram final, i un criteri desigual van generar moltes protestes per part de l'entorn blaugrana.

| @FCBarcelona, XCatalunya

Mentre jugadors, aficionats i analistes assenyalaven l'arbitratge, la retransmissió de Movistar va semblar esquivar l'assumpte. El silenci de Carlos Martínez i l'equip de comentaristes va ser interpretat per molts com a complicitat o manca d'objectivitat. I el que va venir després no va ajudar.

Les xarxes responen amb duresa

Després del partit, les xarxes socials es van omplir de missatges d'indignació. Usuaris de tota Catalunya, on el partit va assolir un 28,4% d'audiència —més del doble que a la resta d'Espanya—, es van sentir menyspreats per una cadena que paguen religiosament. La dada no és menor: més de mig milió de catalans abonen la quota mensual a Movistar.

Les crítiques van ser ferotges: "Sembleu Real Madrid TV", "De debò paguem per això?", "No veieu el biaix perquè el compartiu", van ser només alguns dels missatges. Es van recordar a més altres noms associats al madridisme dins de la cadena: Álvaro Benito, Jorge Valdano, Guti, Morientes, Cañizares i fins i tot l'àrbitre Mateo Lahoz, avui comentarista.

La resposta que ho va empitjorar tot

En lloc de reconèixer el malestar dels abonats o acceptar part del biaix percebut, el narrador de Movistar va respondre a X (antic Twitter) amb un missatge que va ser considerat condescendent i provocador. No va esmentar l'arbitratge. No va al·ludir a les queixes. Va preferir parlar de "bilis".

"Podríem parlar del desvergonyiment inexplicable de Lamine Yamal, del hat trick de Mbappé, del risc defensiu del Barça, del coratge professional de Valverde, del lideratge de Raphinha, del partit de Pedri, de les aturades de Courtois... però què és això si podem salsejar tot amb bilis."

Lluny de calmar els ànims, el missatge va ser gasolina sobre les brases. El que per a ell era ironia, per a milers d'abonats va ser una falta de respecte. I és que quan l'objectivitat sembla en joc, ni el millor partit serveix d'excusa.