Enric Masip deixa anar la bomba sobre el que va passar a l'Inter - Barça

L'eliminació del FC Barcelona a les semifinals de la Champions League davant l'Inter de Milà continua deixant seqüeles i noves revelacions sobre la polèmica actuació arbitral. Aquesta vegada ha estat Enric Masip, assessor del president Joan Laporta i membre destacat de l'àrea esportiva del club blaugrana, qui ha aixecat polseguera amb unes explosives declaracions sobre l'arbitratge del partit disputat al Giuseppe Meazza.

En el marc del tradicional desafiament Nacex, torneig que congrega exjugadors i personalitats relacionades amb el Barça i el Reial Madrid en la prèvia del Clàssic de lliga, Masip no va dubtar a criticar durament el que va passar amb el col·legiat Szymon Marciniak i la tasca del VAR, dirigida per Pol van Boekel. L'exjugador d'handbol del Barça va detallar un incident que fins ara havia passat desapercebut públicament: “Ja al minut tres, després d'una entrada forta sobre Lamine Yamal, l'àrbitre se'n va d'una manera molt brusca a la banqueta, li diu a Flick que s'aparti i ja comença a amenaçar, crec que és a Araújo”.

Aquestes paraules refermen les queixes del club blaugrana sobre un arbitratge percebut com a hostil des de l'inici del partit. Masip va afegir amb rotunditat: “Ja veient el que havia succeït amb aquest àrbitre a Milà, i qui hi havia al VAR, de vegades les casualitats no passen perquè sí, i la veritat és que tot el partit va ser dur per part d'ells”. Va concloure la seva contundent crítica emfatitzant la necessitat d'aplicar "el mateix criteri per a tots”, deixant clara la seva postura sobre la suposada parcialitat arbitral patida pel Barcelona.

| Movistar Plus+, Twitter

Altres veus crítiques

Masip no va ser l'únic que va alçar la veu contra l'arbitratge. Julio Salinas, exfutbolista i col·laborador habitual en mitjans esportius, va assenyalar que el que va passar a Milà va ser una "continuació de l'arbitratge de la final de Copa del Rei, del qual no es parla perquè va acabar guanyant el Barça, però en ambdós casos totes les decisions dubtoses van caure del mateix costat".

Gerard López, ex tècnic del filial blaugrana, també es va mostrar crític amb l'actuació arbitral: “El Barça es queixa amb raó. Les jugades dubtoses, que n'hi va haver quatre, totes van ser del costat de l'Inter. Tres d'elles revisades pot ser que encerti, però el penal a Lamine és clar. Va ser un arbitratge casolà i en les jugades de dubte van tirar cap a casa”.

Fins i tot Javier Clemente va intervenir, encara que en aquest cas amb un enfocament més global: “A mi m'agrada Hansi Flick, em sembla seriós, em cau bé. Benvingut al futbol espanyol”, va expressar l'exseleccionador, qui a més va defensar Ancelotti en un altre pla d'actualitat esportiva.

Clàssic decisiu a la vista

Masip va aprofitar l'ocasió per centrar-se en el que és immediat, amb la ment posada en el decisiu Clàssic que es disputarà aquest diumenge a l'Estadi Olímpic davant el Reial Madrid: “Ara toca un partit molt important en el qual et jugues gran part de la Lliga. Tindrem un desgast físic que no tindrà el Madrid, però crec que l'equip sortirà amb la mentalitat de guanyar, amb il·lusió, i s'aixecarà com ho ha fet en situacions complicades anteriorment”.

Sens dubte, les declaracions d'Enric Masip afegeixen més tensió i expectativa al pròxim duel de lliga, una cita clau per a ambdós conjunts que es disputen el títol nacional en les últimes jornades de la temporada.