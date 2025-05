Es confirma l'escàndol: Surt a la llum qui va triar els àrbitres de l'Inter-Barça

Les polèmiques arbitrals en el partit de tornada de les semifinals de la Champions League entre el FC Barcelona i l'Inter de Milà continuen generant controvèrsia. Ara, noves informacions desvelen com i qui van estar darrere de la qüestionable designació arbitral que va perjudicar clarament el conjunt blaugrana.

L'actuació de l'àrbitre principal Szymon Marciniak i del VAR Pol Van Boekel ha estat sota sospita des del xiulet final al Giuseppe Meazza. Després del partit, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, va mostrar la seva decepció dient clarament: "No vull parlar massa de l'àrbitre, però cada decisió que prenia, si era 50-50, era per a ells". Una afirmació contundent que posa en el punt de mira la imparcialitat de l'arbitratge.

Marciniak i Van Boekel, antecedents controvertits

La sorpresa i el malestar en l'entorn culé van començar fins i tot abans del partit. Marciniak ja va protagonitzar un dels escàndols més grans de l'any anul·lant el gol legal de Julián Álvarez en la tanda de penals del derbi madrileny entre Atlètic i Real Madrid. Aquest col·legiat, que va dirigir la final del Mundial de Qatar 2022, mai ha agradat a Barcelona, especialment després de la seva controvertida decisió en les semifinals de l'any passat anul·lant un gol legítim al Bayern davant el Real Madrid. I també per la seva imatge viral amb el necesser de l'equip merengue.

| Twitter

Per si no fos prou, Pol Van Boekel va ser assignat novament al VAR, després d'haver protagonitzat decisions polèmiques en contra del Barça en partits anteriors. Va ser l'encarregat del VAR en l'Inter-Barça de fa dues temporades, un partit molt recordat a la Ciutat Comtal per les seves clares decisions en contra dels interessos blaugranes. A més, Van Boekel va ignorar un penal claríssim sobre Dembélé en un altre matx decisiu davant el Bayern.

La Comissió Arbitral, en el punt de mira

Davant aquestes controvertides decisions sorgeix la pregunta clau: Qui va decidir aquestes designacions arbitrals tan polèmiques per a un partit tan decisiu? La resposta apunta directament a la Comissió Arbitral de la UEFA, integrada per cinc membres: el madrileny Velasco Carballo, l'italià Roberto Rosetti, el neerlandès Bjorn Kuipers, la txeca Dagmar Damkova i l'eslovè Vladimir Sajn.

| Movistar Plus+, Twitter

La comissió, que opera gairebé com un conclave secret, va ser l'encarregada d'elegir els àrbitres del matx. Amb Damkova centrada en l'arbitratge femení, la responsabilitat queia principalment en Kuipers, Rosetti i Velasco Carballo. Fonts properes, com El Nacional, asseguren que Kuipers va insistir especialment en promocionar Van Boekel, malgrat els seus polèmics antecedents.

D'altra banda, davant un duel entre equips de la Lliga espanyola i la italiana, s'esperava un equilibri representat per Velasco Carballo i Rosetti. No obstant això, Velasco Carballo, conegut per les seves polèmiques decisions en contra del Barça durant la seva etapa com a col·legiat, va recolzar la proposta de l'italià de designar Marciniak, generant una gran controvèrsia prèvia i posterior al partit.

Aquest procés de designació arbitral, opac i qüestionable, afegeix més ombres sobre la UEFA i la Champions League, la credibilitat arbitral de la qual torna a quedar en entredit després d'un nou episodi de polèmica. El dany ja està fet, i el Barça, eliminat injustament segons moltes veus, mira amb resignació una vegada més als despatxos, on es va decidir un arbitratge clarament perjudicial per als seus interessos.