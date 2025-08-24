La UEFA arruïna els plans del Barça, 'no' al nou Camp Nou: 'Jugaran a...'

El FC Barcelona somiava a tornar al seu estadi al setembre, coincidint amb l'inici de la Champions League. Tanmateix, les inspeccions realitzades han posat en dubte la viabilitat de reobrir un Camp Nou que, per ara, continua sent un esquelet en obres.
Una visita clau de la UEFA que canvia l'escenari
Durant el matí d'aquest dijous, una delegació de la UEFA va recórrer les instal·lacions del Camp Nou en una visita exhaustiva. Tot i que el club havia mantingut una certa esperança, la conclusió és clara: no es pot garantir que l'estadi estigui llest per al debut europeu del 17/18 de setembre.
Helena Condis va avançar al Partidazo de COPE que el màxim organisme continental ha fet una lleugera concessió al Barça. Li permetrà començar la Champions fora de casa, retardant així la seva estrena com a local fins a la segona jornada, prevista per a principis d'octubre.
Els problemes estructurals que impedeixen reobrir el Camp Nou
El Barça ha treballat en un pla de reobertura parcial que permetria habilitar 27.000 seients a gol i tribuna. Tanmateix, la UEFA exigeix que totes les zones laterals estiguin operatives per garantir les retransmissions televisives i la seguretat. Amb accessos encara en mal estat i runa visible en algunes àrees, l'autorització resulta inviable.
La manca del certificat de primera ocupació és un altre obstacle. Cap responsable tècnic vol signar un document que pugui comprometre la seguretat jurídica del projecte. Internament, el club admet que el setembre és pràcticament impossible i que l'octubre també està en l'aire.
El problema afegit de Montjuïc i l'opció Girona
Per a la Lliga, la data clau és la quarta jornada contra el València, fixada per al 13 o 14 de setembre. Tanmateix, Montjuïc tampoc és una opció aquell cap de setmana, ja que l'estadi acollirà el concert de Post Malone. L'ajuntament ha descartat moure l'esdeveniment malgrat les pressions, cosa que obliga el Barça a buscar un escenari alternatiu.
En aquest context, Montilivi apareix com la solució més factible. El Girona juga aquell cap de setmana a Balaídos, cosa que deixaria lliure el seu estadi perquè els blaugrana rebin el València. Es tractaria d'una mesura excepcional, a l'espera de tornar més endavant a Montjuïc, on el club confia a completar diverses jornades.
Un retorn que s'allarga més del previst
Quan el Barça va deixar el Camp Nou el 2022, la previsió era estar fora durant dos anys complets. Ara, aquesta estada sembla allargar-se diversos mesos més, amb la incomoditat de no tenir un calendari fix per a la tornada. L'afició, que esperava amb il·lusió tornar a casa seva, haurà de continuar adaptant-se a una realitat marcada per la incertesa.
La decisió definitiva es prendrà el 28 d'agost, data límit per comunicar a la UEFA on jugarà el Barça els seus partits europeus. Tot apunta que Montjuïc continuarà sent l'escenari principal a la Champions, mentre que la Lliga es recolzarà en solucions puntuals com Montilivi.