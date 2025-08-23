Marcelino tremola, amenaça de la Premier: oferta per a un dels millors del Villarreal

El Villarreal torna a estar al radar del futbol anglès. La Premier League continua mirant cap a la Ceràmica a la recerca de talent. En aquest cas, el protagonista és un jugador de la pedrera que ha crescut molt. Avui, convertit en capità, és un dels jugadors més desitjats.
L'interès arriba directament des de Londres, amb un Crystal Palace ambiciós. El conjunt anglès necessita reforçar el seu atac després de perdre una peça clau. El seu objectiu és suplir Eberechi Eze, traspassat recentment a l'Arsenal. Davant d'aquesta baixa inesperada, el club busca solucions immediates al mercat.
El moviment del Crystal Palace
El traspàs d'Eze a l'Arsenal ha sorprès tothom. El jugador tenia encaminada la seva arribada al Tottenham, però va canviar de destí. Això ha deixat el Palace en una situació complicada de planificació. Ara, l'equip londinenc necessita trobar un recanvi amb garanties ràpidament.
Segons apunten des d'Anglaterra, la direcció esportiva del club s'ha mogut. Han sondejat el mercat i tenen diversos perfils a la llista de prioritats. Entre ells, destaca un dels jugadors més importants del Villarreal. Des de la Premier el consideren una aposta estratègica per a la pròxima temporada.
Yeremy Pino entra en escena
Aquest jugador assenyalat pel Crystal Palace és Yeremy Pino, capità groc. Amb només 22 anys, s'ha consolidat com una figura clau. La seva joventut, projecció i experiència en competicions europees el converteixen en una peça atractiva. El club londinenc el veu com el recanvi ideal per a Eze.
El canari, format a la pedrera groga, ha viscut un creixement meteòric. Ja ha jugat diverses temporades al màxim nivell i ha estat internacional. A més, té contracte en vigor fins al 2027, cosa que complica la seva sortida. El Villarreal sap que el seu valor al mercat és molt alt.
La postura del Villarreal
Des de Castelló no veuen amb bons ulls desprendre's del seu capità. El club ja ha tancat vendes importants aquest estiu, com Baena i Barry. Amb aquests traspassos, les arques s'han reforçat entorn dels 80 milions. Ara, la intenció és frenar més sortides doloroses al vestidor.
La marxa de Pino seria un cop molt dur per a Marcelino. El tècnic compta amb ell com a peça essencial en el seu sistema ofensiu. A més, l'extrem s'ha erigit com a referent per als més joves. La seva presència al vestidor transmet caràcter i confiança en els moments difícils.
Un jugador amb molt de mercat
L'interès del Crystal Palace no és aïllat ni sorprenent. Fa temps que diversos clubs europeus han preguntat pel jugador. La Premier League, en particular, veu en ell un perfil perfecte. Jove, talentós, amb gol i acostumat a competir en escenaris de màxima exigència.
Per al Villarreal, deixar-lo marxar només passaria amb una oferta milionària. La seva clàusula de rescissió és molt elevada i garanteix tranquil·litat. El club no vol repetir errors d'infravaloració comesos en el passat. Pino, a més, ha expressat en diverses ocasions el seu compromís amb el projecte.
El futur immediat
El Crystal Palace valora fer un pas més i presentar condicions oficials. Per ara, s'han limitat a preguntar sobre la situació contractual. A Londres saben que no serà una operació senzilla ni barata. Tot i així, creuen que el potencial retorn esportiu i econòmic compensa el risc.
Mentrestant, a la Ceràmica regna la calma relativa. El club està centrat en la nova temporada, on jugarà la Champions. Després de debutar amb victòria davant l'Oviedo a Lliga, la plantilla confia en un curs il·lusionant. El paper dels capitans serà fonamental en aquesta exigent campanya.
El futur de Yeremy Pino és, un cop més, objecte de debat. El Crystal Palace vol endur-se'l com a recanvi de la seva estrella traspassada. Tanmateix, el Villarreal no està disposat a obrir-li la porta fàcilment. La Premier apreta, però Castelló sap que el seu jugador de la pedrera val or.