Cop dur per a l’evolució del Camp Nou: 'El Barça-València es jugarà a...'

L'espera pel retorn del Barça al Camp Nou s'està fent més llarga del que es preveia. La il·lusió inicial dels aficionats per tornar a casa al setembre s'ha transformat en preocupació, ja que les obres no avancen al ritme esperat i el calendari apreta. L'enfrontament contra el València, previst per a mitjans de setembre, s'ha convertit en un trencaclosques per al club i per a les institucions implicades.
El gran obstacle: el certificat de final d'obra
Helena Condis ha revelat a El Partidazo de COPE que el club encara no té el certificat de final d'obra, requisit imprescindible per obtenir la llicència de primera ocupació. Sense aquest document, els aficionats no poden accedir a l'estadi. El problema és que ningú vol signar mentre persisteixin deficiències de seguretat que podrien comportar conseqüències penals.
La previsió del Barça era reobrir el Camp Nou parcialment, amb un aforament reduït a 27.000 espectadors repartits entre la tribuna i un gol. Tanmateix, aquestes zones encara presenten accessos precaris i restes d'enderrocs, fet que fa inviable garantir la seguretat en aquest moment.
Montjuïc, descartat per un concert internacional
El pla alternatiu passava per Montjuïc, on el Barça ha jugat els últims mesos com a local. Però aquell mateix cap de setmana hi ha previst un concert de Post Malone, cosa que n'impedeix la utilització. La coincidència de dates ha deixat el club sense la seva principal carta i ha obligat a explorar altres alternatives.
A la ciutat ja circula amb força la possibilitat de traslladar el partit contra el València a Montilivi, segons ha informat de nou Helena Condis. El Girona juga aquell cap de setmana a Balaídos, fet que deixaria disponible l'estadi blanc-i-vermell. No obstant això, el Barça no ha sol·licitat encara aquesta opció perquè segueix intentant esgotar les possibilitats de reobrir el seu propi camp.
Un retorn més complicat del que es preveia
El projecte de remodelació del Camp Nou ha estat un dels eixos de la directiva en els últims anys, però la magnitud de les obres està generant retards constants. La previsió inicial parlava d'un retorn escalonat durant la temporada 2025/26, però la veritat és que cada contratemps allunya aquesta data.
El Barça volia que el partit contra el València fos la primera gran festa de reobertura, just abans de l'inici de la Champions League. Tanmateix, els entrebancs tècnics i burocràtics amenacen de convertir-lo en un nou maldecap.
Un escenari obert a contrarellotge
El temps juga en contra. Queda menys d'un mes i les institucions no veuen possible accelerar els tràmits si no es resolen abans els problemes de seguretat. L'afició, mentrestant, segueix pendent d'un anunci definitiu que aclareixi on es disputarà el primer gran partit de la temporada a casa.
El que sembla clar és que el retorn al Camp Nou no serà tan immediat com es prometia. I mentre la plantilla es prepara esportivament, el club juga el seu propi partit fora de la gespa. No és cap altre que aconseguir que el nou estadi pugui obrir les portes tan aviat com sigui possible sense posar en risc la seguretat de ningú.