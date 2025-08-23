Cultural Lleonesa i AD Ceuta volen un descart de Primera: Arriba gratis

El mercat de fitxatges a Segona Divisió entra en la seva recta final amb diversos equips buscant reforçar posicions clau. La Cultural Leonesa i l'AD Ceuta, acabat d'ascendir, s'han creuat en el mateix objectiu. Tots dos volen incorporar Ander Yoldi, un davanter que no entra en els plans d'Osasuna i que podria sortir gratis en els pròxims dies. L'interès d'aquests dos equips l'ha avançat el periodista Ángel García, especialista en el mercat de la Hypermotion.
La Cultural manté un full de ruta clar en aquest mercat: afegir joventut i versatilitat a una plantilla que necessita més competitivitat. Després de tantejar l'opció de Fede San Emeterio, finalment fitxat per la SD Ponferradina, el club lleonès ha posat la mirada en jugadors capaços de marcar la diferència en atac.
Un dels noms que més interès desperta és Ander Yoldi, petició expressa de Raúl Llona. L'entrenador considera que el navarrès, amb la seva capacitat per jugar a totes dues bandes, podria donar solucions immediates. A més, la seva experiència a Segona Divisió, després de la seva cessió al Córdoba, el converteix en un perfil atractiu per a la Cultural.
El Ceuta se suma a la subhasta i complica l'operació
L'interès per Ander Yoldi no es limita a la Cultural Leonesa. L'AD Ceuta, també acabada d'arribar a Segona Divisió, ha preguntat pel jugador en els últims dies. Segons la informació publicada, l'entitat ceutí ha contactat directament amb Osasuna per conèixer la seva situació i tantejar una possible incorporació.
Aquest moviment ha intensificat la competència entre tots dos equips. La Cultural confia en la feina del seu entrenador per convèncer el futbolista, però a Ceuta veuen en Yoldi una peça clau per consolidar-se a la categoria després de l'ascens.
Les xifres d'Ander Yoldi que el fan atractiu
Amb 24 anys, Yoldi acumula una experiència que no passa desapercebuda. La temporada passada va disputar 41 partits amb el Córdoba, signant 3 gols i 1 assistència. El seu rendiment sòlid, especialment a la segona meitat del campionat, li va permetre mostrar-se com un jugador fiable en el context de Segona.
Abans d'aquesta cessió, havia destacat al filial d'Osasuna, on en 76 partits va signar 20 gols. La temporada 2023/24 va ser especialment brillant, anotant 12 gols i aconseguint debutar a Segona. És precisament aquest bagatge el que el converteix en un fitxatge apetible per a equips que busquen equilibri entre joventut i experiència.
La situació contractual de Yoldi obre la porta a una sortida gratuïta. Li queda un any de contracte amb Osasuna, però no ha estat inscrit a LaLiga i Lisci ja l'ha descartat per al primer equip. El jugador tampoc vol tornar al filial, cosa que augmenta les possibilitats de rescindir i signar amb un altre club abans del 31 d'agost.
Amb aquest escenari, tant la Cultural com el Ceuta apuren les seves opcions. A Lleó confien que el pes de Raúl Llona sigui decisiu, mentre que a Ceuta ofereixen protagonisme immediat en un projecte que vol assentar-se ja mateix a la Segona. El que està clar és que Ander Yoldi serà protagonista en aquests últims dies de mercat. El seu futur està lluny de Pamplona i tot apunta que la Segona Divisió continuarà sent el seu aparador